Wahl Bewerbungen ab Samstag möglich

Sachsenheim / Mathias Schmid

Ab diesem Freitag wird offiziell der Nachfolger von Sachsenheims Bürgermeister Horst Fiedler gesucht. Die Verwaltung schreibt die Stelle an diesem Tag im Staatsanzeiger aus. Ab Samstag können sich dann Kandidaten im Sachsenheimer Rathaus bewerben.

Am 30. April endet die zweite Amtszeit von Horst Fiedler als Sachsenheims Bürgermeister. Da der 61-Jährige, wie berichtet, nicht mehr antritt, muss bis spätestens zu diesem Zeitpunkt ein Nachfolger gefunden werden. Die Stadt hat sich auf den frühstmöglichen Wahltermin festgelegt: den 3. Februar. Ein zweiter Wahlgang würde am 17. Februar stattfinden. Dieser ist nötig, wenn im ersten kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erhält.

Potenzielle Bewerber

Die Bewerbungsfrist endet am 7. Januar, 18 Uhr. Tags darauf wird der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerbungen entscheiden. Der Ausschuss wird angeführt von Fiedler und jeweils einem Vertreter, der von den vier Gemeinderatsfraktionen benannt wird. Am 16. Januar plant die Stadt dann bereits eine offizielle Bewerbervorstellung. Die BZ weiß, dass sich aktuell der eine oder andere potenzielle Kandidat in Stellung bringt. Ob und wann es zur ersten und zu weiteren Bewerbungen kommt, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Noch-Bürgermeister Fiedler hatte bereits verlautbaren lassen, dass er sich für die Bürger Sachsenheims ein möglichst breites Feld an Kandidaten wünsche. Im BZ-Sommerinterview hatte er daher betont, die Stadt Sachsenheim stelle sich „ab sofort auch den Bewerbern vor – mit allem, was sie kann und mit allen Potenzialen“. Wichtig sei, „dass alle Beteiligten ihr Bestes geben, um die Vorzüge der Stadt zu präsentieren“.