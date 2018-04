Gartenschau Bewerbung hinterlässt Eindruck

Vaihingen / ubö

Vaihingen möchte gerne eine Landesgartenschau oder eine sogenannte kleine Gartenschau in den Jahren 2026 bis 2030 ausrichten – am liebsten im Jahr 2029, wenn das 1250-jährige Stadtbestehen gefeiert wird. Am Donnerstag war das achtköpfige Fachgremium mit Vertretern der Förderungsgesellschaft für die Landesgartenschauen, des Gemeindetags und Städtetags und des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz – wie auch in Ludwigsburg – vor Ort. Die Kommission nahm dabei das Konzept auf den Prüfstand, am Haupteingang von Schloss Kaltenstein konnten dabei auch die Bürger ihre Begeisterung für eine Gartenschau äußern. „Eine Gartenschau schafft Orte für Begegnungen“, sagte beispielsweise ein Mitglied des Vaihinger Jugendgemeinderats.

Die Konzeption für Vaihingen wurde von Planstatt Senner vorgelegt. In vier Stunden erläuterten Oberbürgermeister Gerd Maisch, Verwaltungsmitarbeiter und Stadträte die Ziele und Inhalte der Bewerbung. Die Enz sei die pulsierende Ader, entlang der sich die einzelnen Entwicklungsbereiche Naherholung und Ökologie, Altstadt und städtebauliche Konversion angliederten. Durch Entsiegelung der Enz­aue soll der naturnahe Charakter der Enz wieder hergestellt werden. Die Köpfwiesen sollen zu einem Stadtpark werden, das Industriegelände Häcker wird städtebaulich neu geordnet und soll eine neue Nutzung finden. Dabei soll die Verbindung zwischen Stadt und Enzaue gestärkt werden. Eine Brückenanbindung über die Enz ist dafür essenziell. Die ehemalige Stadtgärtnerei auf dem Weller-Areal biete sich als Ausstellungsgelände im Gartenschaujahr an. Im Bereich des heutigen Sportplatzes werde ein neuer Stadtstrand entstehen: die Enzterrassen. Auf einer Länge von 80 Metern wird das Enzufer abgeflacht und zugänglich gemacht. Eine Fischtreppe mit Kanurutsche und Kanuanleger schaffen eine neue Attraktion im Herzen Vaihingens. „Der neue Stadtgarten bildet das Herzstück der Ausstellungsflächen. In Kombination mit der historischen Altstadt, dem Schloss und der neu gewonnen Kulturwiese (Häcker-Areal) ergibt sich ein ortsbezogenes und einzigartiges Ausstellungskonzept“, heißt es in der Präsentation von Planstatt Senner.

18,5 Millionen Euro für Anlagen

Vor 15 Jahren hatte sich Vaihingen schon einmal um eine Gartenschau beworben. „Heute sind wir aber viel besser aufgestellt“, sagte OB Maisch. Er unterstrich auch, dass ein Großteil der Grundstücke, auf denen die Gartenschau stattfinden könnte, im Eigentum der Stadt sind. Beim Häcker-Gelände hoffe man, dass man es erwerben könne. „Die Bereitschaft ist grundsätzlich gegeben.“ Bei den Kosten für die Daueranlagen kalkuliert die Stadt mit Kosten von 18,5 Millionen Euro.

Unterstützt wird die Gartenschau-Bewerbung von Vaihingen auch vom Grünen-Landtagsabgeordneten Dr. Markus Rösler.

Im Moment versiegelten zwar manchenorts noch Industriebrachen, breite Straßen und Stellplätze sowie Sportanlagen die Enzaue. „Eine Gartenschau wäre ein hervorragender Anlass, um beispielsweise einen Stadtgarten mit Grün- und Gemeinschaftsflächen anzulegen, den Sportplatz zu verlegen, die Köpfwiesen stärker für die Bevölkerung zu öffnen, das Ufer der Enz zugänglicher und erlebbarer zu machen, Radwege zu verbessern – und dies alles in unmittelbarer Nähe zu der historischen Altstadt mit ihrer Fußgängerzone“, erklärt Rösler in einer Pressemitteilung, in der er auch Vorteile für den Klimaschutz und die ökologische Vielfalt betont.