Bildungszentrum Beschluss: Sporthalle am Benzberg wird saniert

Markgröningen / Von Michaela Glemser

Die Sanierungsarbeiten im Bildungszentrum am Benzberg gehen weiter, denn auch nachdem die Schulen umfangreich erneuert wurden, stehen weitere Modernisierungen an. Schon im Rahmen der Generalsanierung des Bildungszentrums gab es eine Entwurfsplanung für die Erneuerung der Sporthalle 1. Aufgrund der Millionenkosten der Generalsanierung wurde dieses Projekt jedoch zunächst zurückgestellt, da die Stadt auch bei Zuschüssen des Bundes nicht bedacht werden konnte.

Nun wollen die Markgröninger Gemeinderäte einen neuen Anlauf nehmen und stimmten in ihrer jüngsten Sitzung der Modernisierung sowie energetischen Sanierung besagter Sporthalle zu. Dafür hat die Stadt beim Bund erneut einen Antrag auf Fördermittel des Zuschussprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur gestellt. Insgesamt soll das Vorhaben rund 4,52 Millionen Euro kosten. 55 Prozent der Investitionen muss die Stadt selbst tragen, 45 Prozent werden bezuschusst. „Im Oktober rechnen wir mit einer Entscheidung über unseren eingereichten Förderantrag. Der städtische Anteil wird rund 2,48 Millionen Euro betragen, wobei wir versuchen wollen, diese Summe mit Finanzmitteln aus dem Ausgleichsstock zu reduzieren“, machte der Markgröninger Stadtbaumeister Klaus Schütze deutlich. In den Jahren 2019 bis 2022 müssten die Verantwortlichen der Stadt die nötigen Finanzmittel in ihren Haushalten zur Verfügung stellen. „Das Gebäude wurde in den 70er-Jahren errichtet und ist inzwischen stark in die Jahre gekommen. Wenn unser Förderantrag nicht bewilligt wird, müssen wir versuchen, das Gebäude in Teilschritten zu erneuern.“ so Schütze.

Ausweichen auf andere Hallen

Die Sporthalle 1 wird für den Schul- und Vereinssport genutzt. Sie hat vor allem auch für den Behindertensport eine wichtige Bedeutung und dafür wäre die Herstellung der Barrierefreiheit eine große Erleichterung. Während der Sanierung müssen die Schüler und Vereinsmitglieder auf andere Sporthallen in der Stadt ausweichen.