Kirbachschule Berufsinfos beim Herbstfest

Sachsenheim / Michaela Glemser

Bereitwillig gab Patrick Rowell seinen Mitschülern Auskunft auf der ersten Berufsmesse der Kirbachschule über seine Erfahrungen. Der Schüler der Werkrealschule der Kirbachschule in Hohenhaslach hat ein Praktikum beim Zimmerei- und Holzbaubetrieb Heidler in Freudental absolviert.

„Ich war auch auf dem Dach tätig und durfte überall mit anpacken. Das wäre eine Alternative für meine berufliche Zukunft“, erzählte Rowell. Sein Chef im Praktikum, Zimmermann Peter Heidler, hat schon oft Schüler der Kirbachschule in seinem Betrieb betreut und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. „Natürlich kann ich den Schülern während des Praktikums immer nur einen kleinen Ausschnitt des Berufsbilds des Zimmerers vermitteln. Aber ich versuche, die Praktikanten schon auf verschiedenen Baustellen einzusetzen“, betonte Heidler, der Schwierigkeiten hat, geeignete Auszubildende zu finden.

Heidler wollte ebenso wie die anderen Vertreter der 18 lokal ansässigen Unternehmen, die sich auf der Berufsmesse am Freitag präsentierten, die Neugier der Jugendlichen wecken, damit sie die Betriebe näher kennenlernen wollen. „Wir möchten die Unternehmen vor Ort stärken, denn wenn jemand einen Ausbildungsplatz in seinem Heimatort erhält, ist die Identifikation mit dem Unternehmen sicherlich größer“, machte Schulleiter Rainer Graef deutlich, der viele Betriebe als Bildungs- oder Praktikumspartner für seine Schüler gewinnen konnte. Einige von ihnen hatten ihre Stände auf der Berufsmesse aufgebaut, und dazu gesellten sich auch die Kirbachschüler, die in dem jeweiligen Unternehmen ein Praktikum absolviert hatten.

Neue Wege bei der Suche

Unter ihnen war auch Nils Oberender, der bei der Firma Elektro Müller in den Beruf des Bauelektronikers schnuppern konnte. „Ich habe während meines Praktikums vor allem Lampen verkabelt und aufgehängt. Ich musste nach einem bestimmten Plan arbeiten. Dabei habe ich gemerkt, dass ich in meinem späteren Beruf eher freier agieren und Dinge auch selbst entwickeln möchte“, betonte der Schüler. Eher kann er sich eine Ausbildung zum Mechatroniker für sich vorstellen, die ebenfalls von den Betrieben Walter Gerätebau aus Ochsenbach und Ulmer Automation aus Hohenhaslach auf der Berufsmesse vorgestellt wurde. „Wir müssen bei der Suche nach Auszubildenden neue Wege gehen“, berichteten Ralf Daub und Hannes Feuer vom Unternehmen Walter.

Große Vielfalt

„Wir brauchen dringend Nachwuchskräfte, aber die Pflege hat ein schlechtes Image. Wir müssen versuchen, die positiven Seiten des Pflegeberufs zu vermitteln“, unterstrich Carolin Holzwarth, Pflegedienstleiterin der Sozialstation Sachsenheim, die gemeinsam mit Patricia O`Rourke, der Leiterin des neuen Pflegeheims Sonnenfeld in Großsachsenheim, für ihr Berufsfeld warb. Auch die örtlichen Wengerter waren mit dem Weingut Weiberle und dem Panoramaweingut Baumgärtner auf der Berufsmesse vor Ort präsent, um den Beruf des Winzers vorzustellen. Überhaupt zeichnete sich die erste Berufsmesse im Rahmen des diesjährigen Herbstfestes an der Kirbachschule durch ihre Vielseitigkeit aus.

Die interessierten Schüler konnten sich über Berufe im Einzelhandel beim Frischemarkt Bachmann, über gastronomische Ausbildungen bei den Unternehmen Näher und Schneider, über das Maurerhandwerk beim Betrieb Dürr, über die Bäckerlehre bei der Firma Wörner, über die verschiedenen Berufsbilder vom Kranfahrer bis zum Disponent bei Wiesbauer in Bietigheim-Bissingen oder über die Heizungs- und Sanitärbranche bei der Firma Hellmich informieren.

Zudem standen die Fachleute von der Agentur für Arbeit und der Handwerkskammer den Schülern Rede und Antwort. „Ein Drittel unserer Mitarbeiter ist an der Kirbachschule groß geworden. Dies zeigt, wie viel Wert wir auf Arbeitskräfte legen, die auch aus dem Ort kommen“, stellte Hans-Günther Neumann von den gleichnamigen Glaswerkstätten in Hohenhaslach fest.