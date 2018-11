Herbstsynode Beratungen über Fusion der Dekanate

Vaihingen / bz

Am Freitag, 16. November, findet die Herbstsynode des Kirchenbezirks Vaihingen im evangelischen Gemeindehaus in Vaihingen statt. Dabei stehen neben den klassischen Haushaltsberatungen vor allem der Stand der Überlegungen für eine Fusion der Kirchenbezirke Ditzingen und Vaihingen im Vordergrund.

Die Synode beginnt um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche Vaihingen. Im Anschluss daran wird die Synode im Gemeindehaus fortgesetzt. Die Tagesordnung beginnt mit einem Bericht von Dekan Rainer Zeyher. Dann folgen die Beratungen über den Finanzhaushalt des Kirchenbezirks. Nicht nur die Landeskirche und jede Kirchengemeinde hat einen sogenannten Plan für die kirchliche Arbeit, sondern auch der Kirchenbezirk als Verbund von Kirchengemeinden einer Region, heißt es in dem Schreiben weiter. Dabei werden die Mitglieder der Bezirkssynode den Rechnungsabschluss 2017 genehmigen, sowie den Haushaltsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022 in den Blick nehmen.

Kirchenwahl 2019

Nach einer Pause referiert Rainer Scheufele vom Diakonischen Werk zum Thema „Inklusion leben“. Für die Kirchenwahl am 1. Dezember 2019 muss bereits jetzt der Vertrauensausschuss durch die Synode gewählt werden. Ein großes Zeitfenster, so die Mitteilung, ist dann für die Beratungen zum Stand der Fusionsverhandlungen der beiden Kirchenbezirke Ditzingen und Vaihingen eingeplant.

Die Bezirkssynode leitet mit dem Kirchenbezirksausschuss und dem Dekan den Kirchenbezirk. Mitglieder der Bezirkssynode sind die Pfarrer sowie aus den Kirchengemeinderatsgremien der Bezirksgemeinden gewählte Mitglieder.