Markgröningen Benzberg ist schuld an der Misere

Michaela Glemser

Die Schäferlaufstadt steht in den kommenden Jahren vor großen Aufgaben. Dies wird nicht gerade dadurch einfacher, dass die inzwischen abgeschlossene Sanierung des Bildungszentrums am Benzberg mit ihren Kosten in Millionenhöhe die Schuldenlast der Stadt erheblich gesteigert hat. Daher wiesen alle Fraktionen im Markgröninger Gemeinderat bei ihren Haushaltsreden zum Etatplan für 2019 darauf hin, wie wichtig es sei, künftig die richtigen Prioritäten zu setzen.

Für Matthias Reutter von den Freien Wählern liegt dieser Fokus auch weiterhin im Bildungs- und Betreuungsbereich. Der Fraktionsvorsitzende verwies darauf, dass inzwischen die Realschule und das Hans-Grüninger-Gymnasium wegen der steigenden Schülerzahlen aus allen Nähten platzten. Vor allem an der Realschule müsse gewährleistet sein, dass Schüler aus Markgröningen immer aufgenommen würden und Schüler aus Asperg wieder verstärkt an die Realschule in Tamm verlagert werden müssten.

„Der Prozess, die Musikschule zukunftsfähig aufzustellen, ist gestartet. Dazu gehört auch, dass die Schüler von auswärts entweder selbst die vollen Kosten bezahlen oder die jeweilige Gemeinde dies übernimmt“, betonte Reutter. Im Bereich der Kindergärten mahnte der Fraktionschef der Freien Wähler an, weitere Räumlichkeiten für Gruppen in bestehenden Kindergärten zu aktivieren und eine neue vier- bis fünfgruppige Einrichtung zu schaffen. Der geplante Neubau der Kindertageseinrichtung müsse auch auf dem Glemstalareal in Unterriexingen rasch vorangetrieben werden. „Die Stimme der Schule vor Ort sollte gehört werden. Wir wissen aber, dass aufgrund der Finanzen nicht alles geht, aber da muss die Verwaltung rasch Klarheit schaffen“, so Matthias Reutter. Er machte sich außerdem dafür stark, dass die B 10 ausgebaut und der Enztalabstieg realisiert werden solle und ein interkommunales Gewerbegebiet mit Schwieberdingen oder auch mit Möglingen an der Autobahn forciert werden solle. „Die Innenstadt hat durch die Sanierungsaktivitäten gewonnen. Wichtig ist, dass die Stadt selbst endlich den Sanierungstopf für die städtischen Maßnahmen nutzt, sonst sind die Gelder weg“, erklärte Reutter und bat dringend bei der Unteren Kelter aktiv zu werden.

31 Millionen kostet Benzberg

„Bei aller berechtigten Freude über das positive Gesamtergebnis des Planentwurfs 2019 dürfen wir aber nie vergessen, welch großer Berg an Aufgaben noch von uns bezwungen werden muss. Von diesem Berg werden wir 2019 nur eine kleine Etappe abarbeiten können“, mahnte auch Claudia Thannheimer an.

Die Fraktionsvorsitzende der CDU plädierte dafür, in Bezug auf Verwaltungsleistungen vermehrt Kennzahlen einzuführen wie für den Zuschussbedarf je Betreuungsplatz, um Entwicklungen über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und im Vergleich mit anderen Kommunen bewerten zu können. „Für die Sanierung des Bildungszentrums müssen wir 2019 nochmals 700 000 Euro nach finanzieren und landen bei insgesamt 31 Millionen Euro. Die Nachfrage am Bildungszentrum ist inzwischen so hoch, dass wir uns um Schülerlenkung bemühen müssen“, so Thannheimer.

Im Hinblick auf den geschätzten Erweiterungsbedarf von zehn zusätzlichen Kinderbetreuungsgruppen forderte die Fraktionsvorsitzende, alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit freien und privaten Trägern sowie Tageseltern zu nutzen. Bei der Bebauung des Glemstalareals in Unterriexingen sieht Thannheimer zunächst auch den Schwerpunkt auf der Realisierung des Neubaus des Kindergartens. „Die Umsetzung weiterer Baumaßnahmen ist erst mittel- oder langfristig finanzierbar und im Zusammenhang mit weiteren anstehenden Vorhaben zu priorisieren“, unterstrich Thannheimer. Sie warb für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung bei der Fortsetzung des Flächennutzungsplans, für eine stärkere Einbeziehung der älteren Generation sowie für ein Miteinander beim Großprojekt „Stadtbahn“.

Große Zukunftsvisionen hatte Pedro Torres Fernandes von der SPD, der Maßnahmen zur Errichtung eigener Markgröninger Stadtwerke befürwortete, mit Hilfe derer die Stadt eine autarke Stromversorgung aufbauen könnte, mit dem Ziel der Erzeugung von Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen. „Ein weiteres kommunales Problem ist das Bereitstellen von bezahlbarem Wohnraum. Durch den Verkauf von kommunalen Liegenschaften in den vergangenen Jahren ist dies umso schwieriger geworden“, erklärte der Chef der SPD-Fraktion und forderte die Gründung einer eigenen Wohnbaugesellschaft der Stadt, um der Wohnraumsituation Herr zu werden.

Stadtbahn-Zweckverband

Torres Fernandes setzte sich für die Gründung eines Zweckverbands beim Projekt „Stadtbahn“ ein. Der SPD-Fraktionsvorsitzende erinnerte daran, dass Steuererhöhungen künftig angesichts der hohen Personalkosten nicht ausgeschlossen werden könnten, und ein sogenannter „Stresstest“ des städtischen Haushalts sinnvoll sein könnte.

Die Fraktion der Grün Alternativen Liste plädierte ebenso für eine zukunftsweisende Entscheidung beim Schienenanschluss. „Wir denken auch in die Zukunft und eine Verbindung über das Bildungszentrum zum interkommunalen Gewerbegebiet und weiter nach Schwieberdingen steht auf unserer Wunschliste“, betonte Arndt Zwicker.

Zudem votierte er für die Nachverdichtung bestehender Gewerbegebiete vor der Ausweisung neuer Bauflächen. „Interkommunale Projekte zeigen Wege auf“, so Zwicker.