Veranstaltung Beim Gröninger Herbst wird der rote Teppich ausgerollt

Markgröningen / bz

Über einen roten Teppich gelangten die zahlreichen Besucher am Samstag beim Gröninger Herbst in die Stadthalle und erlebten anschließend zweieinhalb prall gefüllte Programmstunden, in denen Kaiser, Könige und Herrscher im weiteren Sinne im Mittelpunkt standen, teilt der Markgröninger Musikverein Stadtkapelle mit.

Unter der Gesamtleitung von Stadtmusikdirektor Georg ter Voert sorgten das Jugendorchester, Mitglieder der „Bläser-Bande“, Spielmannszug, Fanfarenzug und die Tänzerinnen von den Garden mit ihren Programmpunkten für einen kurzweiligen Abend, abgerundet mit der Moderation von Christiane Liebing und Wolfgang Milde, heißt es in der Mitteilung weiter.

Melodien aus bekannten Filmen

Melodien aus den Filmen „Star Wars“, „König der Löwen“ und „Game of Thrones“ rahmten eine musikalische Zeitreise durch die Jahrhunderte ein, die mit „Ben Hur“ zur Zeit der Römer begonnen hatte und die Zuschauer anschaulich auf königlichen Spuren bis zur Gegenwart (Michael Jackson als King of Pop) führte.

Die Jugendarbeit des Musikvereins war an vielen Stellen sichtbar: so übernahm das 30-köpfige Jugendorchester unter der Leitung von Georg ter Voert Junior die ersten Programmpunkte und begleitete die Tänzerinnen der Küken- und Zigeunergarde. Zu den Klängen von „Lord of the Dance“ tanzten auch Mädchen der Prinzen- und Präsidentengarde. Der Abschluss war dem Markgröninger Schäferkönigspaar gewidmet. So durften die „Blondin-Polka“ und der „Markgröninger Marsch“ nicht fehlen.