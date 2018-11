Jazz im Foyer Beim Finale sind alle auf der Bühne

Sachsenheim / bz/msc

Mit „Hallelujah-Drive“ von Chris Hazell als Opener startete das Blechbläserensemble des Sachsenheimer Lichtenstern-Gymnasiums in das diesjährige „Jazz im Foyer“ mit flotten Sound, der schon nach wenigen Takten Lust auf einen ganzen Abend im Zeichen des Jazz machte. „’Jazz im Foyer’ hat sich in den zurückliegenden neun Jahren zu einer echten Marke entwickelt“, freute sich der stellvertretende Schulleiter Helmut Dinkel.

Ella Eichert am Saxophon und Stephen Brielmayer am E-Piano übernahmen und zogen ihr Publikum mit ruhigen, aber ungemein ausdrucksstarken Klängen in ihren Bann. Den beiden folgte ein weiteres Duo, das an diesem Abend eine Premiere erlebte. Von der Klarinette kommend wagten Paula Ferenbach und Julia Weiß in den Sommerferien den Wechsel zum Saxophon und das musikalische Experiment gelang. Mit ihrem „Too Bad Blues“ boten die Neuntklässlerinnen einen beschwingten Auftritt.

Mit viel Sicherheit ließ Robin Keller im Anschluss die Schlegel über sein Xylophon flitzen. Zum groovigen „play along“ zeigte der Nachwuchs-Percussionist sein Können. Mit dem Samba-Jazz-Titel „Rio“ des Brasilianers Nelson Faria schloss der erste Konzertteil, bei denen David Bär am Schlagzeug Ausdauer bewies und den Bossa-Nova-Rhythmus am Hi-Hat während des gesamten Stückes eisern hielt. Stephen Brielmayer und Musiklehrer Franz Pregler spielten an den E-Pianos.

„What is hip“ nach einem Arrangement von Paul Murtha leitete den zweiten Konzertteil ein. Richtig hip und im ein- oder anderen Takt auch ein bisschen funky begann die „Jazz Crew“ der Mittel- und Oberstufe unter Leitung von Musiklehrer Franz Pregler ihren Auftritt. Von Carl Strommen stammt das smooth komponierte Swingstück „Easay Street“, das an den gleichnamigen Charlie-Chaplin-Film aus dem Jahr 1917 angelehnt ist. Jonathan Schramm an der Zugposaune und Paul Baumgärtner an der Trompetete brillierten solistisch. Nach weiteren Stücken entließ die „Jazz Crew“ die Besucher mit der Zugabe „Freedom at midnight“ in die Pause, bei der die Schülergenossenschaft „EventStar“ das Catering übernommen hatte.

Gout Juniors haben Spaß

Ganz im Zeichen des US-amerikanischen Musikerkollektivs Snarky Puppy stand der dritte Programmteil. Sichtlichen Spaß hatte Bandleader Alexander Wolpert mit seinen „Gout Juniors“ aus ehemaligen Bietigheimer Ellental- und Musikschulschülern: Florian (Gitarre) und Mika Engelhardt (Tenorsax), Jonathan Kiemle (Bass) Jonathan Pfeiffer (Drums) Alexander Wolpert (Keyboards), Tobias Winkens (Posaune) und Lukas Wolpert (Trompete) brachten dem Publikum den zeitgenössischen Jazzstil der bunten „Snarky Pappy-Truppe“ näher.

Ob Tobias Winkens mit einem überzeugenden Posaunensolo oder Florian Engelhardt an seiner E-Gitarre bei „The big ugly“ – die Band gab ihren Mitgliedern Gelegenheiten, sich mit ihrem Können solistisch zu präsentieren. So spielte Jonathan Pfeiffer beim fulminanten Abschluss mit dem Stück „Lingus“ einen starken Schlagzeugpart. Beim Finale des Abends mischten sich die „Gout Juniors“ unter die „Jazz Crew“ und jazzten noch einmal was Tasten, Holz und Blech, Saiten oder Drums hergaben.