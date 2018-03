Sachsenheim BdS-Spitze: Zurück in die Zukunft

Von Mathias Schmid

Nur zwei statt der ursprünglich geplanten vier Jahre stand Silvia Körner letztlich an der Spitze des Bundes der Selbständigen Sachsenheim (BdS). Bei der Hauptversammlung in dieser Woche teilte sie offiziell mit, dass sie nicht mehr kandidiert. Nachfolger ist ihr Vorgänger und bisheriger Stellvertreter: Konrad Buck.

„Drei Wochen vor der Wahl waren wir wie vor den Kopf gestoßen“, sagt Konrad Buck zum Zeitpunkt, als er und der weitere Vorstand erfahren haben, dass Silvia Körner nach nur einer Amtszeit nicht mehr die Geschicke des BdS leiten will beziehungsweise kann. Die Vorsitzende der vergangenen beiden Jahre will sich in Zukunft mehr auf ihr Gutachterbüro und ihre Immobilien-Agentur konzentrieren sowie mehr Zeit für private Interessen, wie Reisen haben. „Es hat mir von Anfang an unheimlich Spaß gemacht. Aber ich habe die Weichen für mein berufliches und privates Leben noch mal neu gestellt. Das lässt sich nicht mehr mit dem BdS vereinbaren“, erklärt Körner. Sie bleibt dem Ortsverein aber erhalten.

Nach ihrer Rücktritts-Ankündigung hätte der Sachsenheimer BdS intensiv versucht, einen Nachfolger für die bevorstehende Mitgliederversammlung in dieser Woche zu finden – letztlich vergeblich. Deswegen fiel die Wahl am Ende fast zwangsläufig auf Konrad Buck, der bereits acht Jahre Vorsitz hinter sich hat. „Ich habe das eigentlich immer gerne gemacht und mir liegt der BdS am Herzen. Zu sehen, dass es vorübergehend gar keine Spitze gibt oder im schlimmsten Fall gar nicht weitergeht, war für mich schlimm“, berichtet er.

Und der neue alte Vorsitzende kündigte auch gleich einen kleinen Richtungswechsel an. Denn so intensiv, wie seine Vorgängerin das Amt in den zwei Jahren ausgeübt hat, könne und wolle er das nicht. „Die viele Zeit, die Silvia Körner investiert hat, kann auch zermürbend sein. Ich werde machen, was ich kann und was die Mitglieder mitmachen. Wollt ihr mehr, müsst ihr euch mehr engagieren“, lautete der klare Appell an die rund 50 erschienenen und insgesamt 170 Mitglieder. Entlasten sollen auch die Arbeitsgruppen, die in den letzten Jahren gebildet wurden.

Buck sieht den BdS „trotz allem und auch wenn es mal negative Stimmen gibt, gut aufgestellt“. Auch mit dem Führungsstil von Silvia Körner waren nach BZ-Informationen einige Mitglieder nicht zufrieden, es war zwischenzeitlich gar von einer Austrittswelle die Rede. Das konnte die Immobilienbewerterin mit einer ihrer letzten Amtshandlungen mit Zahlen widerlegen: Seit der Jahreshauptversammlung 2017 gab es jeweils acht Ein- und Austritte, letztere vor allem durch Geschäftsaufgaben und Wegzüge.