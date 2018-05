Sachsenheim Bauhof-Streik gegen Hundekot

Von Mathias

Es ist ein immer präsentes Ärgernis für viele Bürger und die Kommunalverwaltungen: Nicht weggeräumte Hinterlassenschaften von Hunden. Die Stadt Sachsenheim geht nun in den Streik gegen vollgekackte Wiesen und pflegt diese nicht mehr.

„Wegen Verunreinigung durch Hundekot ist derzeit leider keine Grünpflege möglich“, steht auf insgesamt vier Schildern im Stadtgebiet. Drei davon stehen in Hohenhaslach (Klingenstraße, Horrheimerstraße und An der Steige), eines beim Friedhof in Kleinsachsenheim. Weiter ist darauf zu lesen: „Bitte beseitigen Sie die Hinterlassenschaften Ihres Tieres.“ Das Problem sei an verschiedenen Stellen „massiv und dauerhaft“ aufgetreten, sagt Stadtsprecher Matthias Friedrich. Für die Mitarbeiter des Bauhofs sei das ein ekliges Problem. „Wenn die dort mit ihren Mähgeräten aktiv sind, werden sie vollgespritzt mit Hundekot“, berichtet Friedrich.

Die Stadt sei gegen die Verschmutzung weitgehend machtlos. „Schließlich können wir ja nicht nachweisen, von welchem Hund der Kot kommt“, sagt der Stadtsprecher. Mit der ungewöhnlichen Aktion will die Stadt die Ignoranten unter den Hundebesitzern auf die Problematik aufmerksam machen. Denn bisherige Aktionen zeigen keine (ausreichende) Wirkung. „Wir sensibiliseren immer wieder mal, zum Beispiel im Nachrichtenblatt. Außerdem haben wir an den bekannten Hundestrecken Kotbeutelspender aufgestellt. Das kann man beim Gassigehen gut einplanen.“ Die Bauhof-Mitarbeiter seien bemüht, dass diese stets gefüllt sind. „Aber leider halten sich nicht alle an die Regeln“, sagt Friedrich, „wir hoffen durch diese Maßnahme auf mehr Verständnis und Rücksicht und appellieren somit an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger.“

Etwas mehr sozialer Druck wäre zudem ein positiver Nebeneffekt, sprich: Andere Bürger, die sich über die verwilderten Wiesen ärgern oder die Schilder sehen, sollen Hundebesitzer auf ihr Fehlverhalten ansprechen. „Das Gras ist zuletzt extrem gewachsen. Das wirkt schon ein wenig wild, wenn da bewusst nicht gemäht wird. Und es soll ja auffallen“, betont Friedrich.

Allzu lange sollen die Schilder aber nicht bleiben. Schließlich will die Stadt auch ihrer Aufgabe nachkommen, die Grünflächen zu pflegen. Sie hofft darauf, dass zumindest so lange die Schilder aufgestellt sind nicht allzu viel frischer Kot dazukommt. Denn vor allem der verursacht den Arbeitern Probleme. Ist das Häufchen getrocknet, kann ohne größere Folgen drübergemäht werden. „Dann ist die Sauerei nicht ganz so groß“, sagt Friedrich.

Natürlich wünscht sich die Stadt aber auch einen Langzeiteffekt durch die mahnenden Schilder. „Der Bauhof behält sich vor, erneut Flächen nicht zu mähen beziehungsweise die Schilder auch an anderen Stellen aufzuhängen, an denen die Hundekotverschmutzung zunimmt“, betont Friedrich. Die Stadt verpflichtet in der Polizeiverordnung Hundebesitzer, Häufchen wegzuräumen. Einen Strafenkatalog gibt es nicht.