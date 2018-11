Adventsmärkte Basteln für den guten Zweck

Sachsenheim / Yasina Hipp

Bei der Familie Springer daheim in Häfnerhaslach war am Montagabend einiges geboten gewesen. Elf Kinder saßen am Wohnzimmertisch und berichteten was sie in den nächsten Wochen alles geplant haben. Es ging um Basteln, Schichtpläne und Dekoartikel. „Wir haben einen eigenen Stand am Adventssamstag in Häfnerhaslach“, erklärte die elfjährige Pia stolz. Der Erlös wird dann für einen guten Zweck gespendet.

Zum fünften Mal verkaufen die Kinder Selbstgebasteltes auf der weihnachtlichen Veranstaltung im Dezember. „Die Kinder haben immer gesehen, wie die einzelnen Vereine ihre Stände betreiben und haben dann gesagt, dass sie selber auch gerne einen Stand haben würden“, erinnert sich Holger Springer, Ortsvorsteher von Häfnerhaslach. Neben Jana und Marius, den beiden Kindern von Holger und Ilka Springer, sind noch befreundete Mitstreiter aus Häfnerhaslach dabei. Die elf Kinder kennen sich untereinander alle schon seit der Krabbelgruppe und dem Kindergarten. Die Eltern sind ebenfalls befreundet.

Die 14-jährige Jana erklärt wie die Vorbereitungen für den großen Tag im Dezember aussehen: „Dieses Jahr basteln wir alle getrennt daheim, die letzten Jahre haben wir uns immer getroffen, aber das war manchmal nicht so einfach. Jeder sucht sich etwas aus Kalendern oder dem Internet heraus und bereitet das dann vor.“ So gibt es schlussendlich an dem Stand der jungen Verkäufer viel Verschiedenes: Tannenbäume aus Holz, Holzsterne mit Glitzersteinen, Blumentöpfe mit Schneemännern bemalt, Flaschen beklebt mit Elchen aus Papier, Pralinen und einiges mehr.

Die zwölfjährige Emma hat mit ihrer Oma bereits angefangen zu basteln: „Wir haben schon die Holz-Tannenbäume und Holz-Engel vorbereitet, die Schokofrüchte machen wir dann natürlich erst kurz vorher.“ Das ganze Vorhaben ist gut organisiert und strukturiert, alles machen die neun bis 14-Jährigen selbst. „So langsam hat sich schon eine Routine eingependelt. Die Kinder kümmern sich um alles alleine und wir helfen nur ein bisschen beim Aufbau des Standes“, berichtet Holger Springer. Die Eltern der Kinder sind alle begeistert von der Aktion. Und sie lernen auch noch etwas dabei: Bei so vielen unterschiedlichen Meinungen müssten Kompromisse geschlossen werden und die Kinder würden so ein wenig Demokratie leben, meinen Holger und Ilka Springer.

Der Erlös des Verkaufes geht an die Christopherus-Hilfe in Maulbronn, das hat die elfköpfige Gruppe so entschieden. „Es ist schön, wenn wir mit dem Geld helfen können, vor allem wenn es dann auch andere Kinder sind, denen wir damit helfen“, sagt die elfjährige Pia. Insgesamt sind in den vier Jahren bisher zirka 2100 Euro aus dem Verkauf zusammengekommen. Zur Geldübergabe fahren immer alle gemeinsam nach Maulbronn in die Klinik, wo die Gruppe auch schon eine Führung durch die Klinik mitmachen durfte.

Kluge Verkäufer

Die jungen Verkaufstalente haben auch schon ihre Taktiken entwickelt. „Wenn gegen Nachmittag nicht mehr so viele Leute kommen, laufen wir über den Platz und sprechen die Menschen einfach direkt an“, erklärt der zehnjährige Peter. In den vergangenen Jahren wurde immer alles bis auf die letzte Praline verkauft. In den kommenden Wochen heißt es nun fleißig basteln und vorbereiten für den 15. Dezember. Morgens bauen dann alle zusammen, mit Hilfe der Eltern, auf, und dann arbeiten alle in ihren eingeteilten Schichten. Die Vorfreude unter den Kindern ist groß. Die zwölfjährige Paula meint: „Wir müssen unseren Rekord von 2016 dieses Jahr unbedingt toppen und ganz viel verkaufen, das wird cool.“