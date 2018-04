Serie Aus Liebe zur Technik

Von Mathias Schmid

Als „kleines Licht“ bezeichnet sich der Sersheimer Herbert-Ade-Thurow selbst. Denn es gebe zahlreiche Planespotter, die deutlich häufiger und professioneller Flugzeuge fotografieren. Seine Sammlung kann sich allerdings sehen lassen. Seit seinem 13. Lebensjahr geht der 70-Jährige seinem Hobby schon nach.

Nicht einmal eine wage Schätzung will Herbert Ade-Thurow abgeben, wie viele unterschiedliche Flugzeuge er fotografiert hat. Einen Teil bewahrt er noch in alten Dia-Boxen auf. Einige besondere Exemplare hat er ausgedruckt, andere in Ringbüchern zusammengeheftet. Auf dem Computer reihen sich lange Ordnerlisten aneinander, alle fein säuberlich sortiert nach Flughafen und Datum. Die allermeisten Ordner beginnen mit den Buchstaben STR, dem offiziellen Kürzel für den Flughafen Stuttgart.

1960 drückte er erstmals an einem Flughafen auf den Auslöser. Ein Pionier sei er zwar nicht, aber er hat zwei Eckpunkte der Planespotter miterlebt. „In den 90ern gab es im Zuge der Digitalfotografie eine Explosion von Flugzeugbildern. Es gibt mittlerweile Tausende Fotografen in der Stuttgarter Gegend, die das machen“, schätzt Herbert Ade-Thurow. Und mit dem Siegeszug des Internets vernetzten sich die Flugzeug-Jäger. „Bis zirka 2010 hat sich das ganz gewaltig entwickelt“, erinnert sich Herbert Ade-Thurow. Auf der Webseite STRForum tauschen sich Planespotter aus und geben Hinweise auf Flugzeuge, die aktuell in Stuttgart stehen.

Er selbst blieb weiter ein Gelegenheits-Spotter. „Aufgrund der Entfernung nach Stuttgart sind es eher Zufallsfotos geworden.“ Ohnehin sagt er: „Früher ging es ja noch, da war man in einer guten halben Stunde am Flughafen, aber heute mit dem ganzen Verkehr ist das ja fast unmöglich geworden.“

Wie Briefmarken sammeln

Warum er Flugzeuge fotografiert? „Mich interessiert eigentlich vor allem die Technik dahinter“, sagt Ade-Thurow, dessen Interesse auch Zügen gilt. „Aber Flugzeuge sind noch einmal eine ganz andere Dimension. Man muss sich das überlegen: Ein vollbeladener Jumbo wiegt 400 Tonnen – und der fliegt“, sprudelt es aus ihm heraus. Seine Wohnung in Sersheim erinnert ein wenig an eine Bücherei. Im Arbeitszimmer stehen Werke wie „Flying the big Jets“ oder „Bundesluftwaffe intern“ im Regal. In einer Vitrine daneben komplexe Modelle von Flugzeugen. Auch seine Amateurfunker-Ausrüstung steht hier. „Unter anderem habe ich auch Funkkontakt zu einem ehemaligen Schüler, der jetzt Pilot ist“, berichtet er. Auch dessen Maschine hat Herbert Ade-Thurow natürlich schon mehrfach fotografiert.

„Das ist so, wie andere Briefmarken sammeln“, meint Ade-Thurow über sein Hobby. Und weiter: „Man muss das dokumentieren. Viele Maschinen, die ich vor 20 Jahren fotografiert habe, fliegen heute nicht mehr.“ Auf einige seiner Bilder ist er ganz besonders stolz: zum Beispiel auf das der fliegenden Sternwarte Sofia der NASA, die 2011 Stopp in Stuttgart machte. Oder die Super Constellation, einem früheren Standard-Transportmittel für Langstreckenflüge.

Seine Frau Johanna hat ihn oft nach Stuttgart begleitet – nicht aber, um mit ihm auf die Lauer zu liegen, sondern um im nahe gelegenen Mega-Supermarkt shoppen zu gehen. Auch im Urlaub toleriert sie seine Leidenschaft – so lange er es nicht übertreibt. „Der Urlaub wird nicht nach Flugzeugen ausgesucht. Da fotografiere ich nur, wenn zufällig etwas interessantes vorbeikommt“, sagt Herbert Ade-Thurow.

