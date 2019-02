Etat Aus einem Defizit wird ein Plus

Sersheim / Michaela Glemser

Ohne große Diskussionen und Debatten genehmigten die Sersheim Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Freitag den Haushaltsplan für das Jahr 2019, den Kämmerer Matthias Hirner in eben dieser Sitzung erst in den Rat eingebracht hatte. Die präsentierten Finanzzahlen gestalteten sich auch äußerst positiv. „Vor zwölf Monaten hatten wir für dieses Etatjahr noch ein deutliches Defizit prognostiziert. Dies hat sich geändert, denn unsere Steuereinnahmen befinden sich immer noch auf einem sehr guten Niveau“, schilderte der Sersheimer Finanzchef.

Der Ergebnishaushalt 2019 zeigt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 157 800 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich auf rund 1,11 Millionen Euro, während der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 1,24 Millionen Euro beträgt. Kämmerer Hirner hat die Einnahmen aus der Gewerbesteuer inklusive der Ausschüttung aus dem Zweckverband „Eichwald“ auf 2,55 Millionen Euro kalkuliert und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 4,05 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite des Ergebnishaushalts machen sich vor allem die Personalaufwendungen in Höhe von 3,05 Millionen Euro bemerkbar. „Personal ist ein Dauerthema, das uns besonders im Kinderbetreuungsbereich beschäftigt. Sollte die Gebührenbefreiung im Kindergarten tatsächlich kommen, wird sich dies personalmäßig deutlich auswirken. Für den Ausbau des Betreuungspersonals ist eigentlich das Land zuständig. Wenn wir kein geeignetes Personal bekommen, wird es schwierig“, machte Bürgermeister Jürgen Scholz in diesem Zusammenhang deutlich.

Bürgermeister sehr zufrieden

Der Sersheimer Schultes zeigte sich mit dem Etatplan 2019 sonst aber sehr zufrieden. „Wir haben einen gute Liquidität von knapp sechs Millionen Euro. Die großen Aufgaben, die demnächst anstehen, wie die Umgestaltung des Markts oder die Sanierung der Talstraße sowie den Wohnungsbau in der Backgasse sind allesamt auf den Weg gebracht“, erläuterte Scholz. Er verwies darauf, dass alle Projekte solide finanziert seien, und er zuversichtlich sei, dass sich die Haushaltslage seiner Kommune weiterhin so stabil zeigen werde. Im Rahmen des Finanzhaushalts investiert die Gemeinde in diesem Jahr 1,92 Millionen Euro in die diversen Baumaßnahmen sowie 3,48 Millionen Euro in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Dies ist alles ohne Kreditaufnahme möglich, und das vor Jahren für den Ausbau der Kinderbetreuung aufgenommene Darlehen wird weiter getilgt, sodass der Schuldenstand Ende 2019 bei rund 437 500 Euro liegen wird. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Sersheim von 77 Euro je Einwohner.

„Wir haben sehr viele Investitionen vor und schaffen es trotzdem noch Schulden abzubauen“, erklärte Gemeinderat Sieghard Geske. Seine Ratskollegin Gertrud Grau mahnte jedoch, auch weiterhin vorsichtig zu sein, da die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren wohl nicht mehr ganz so sprudeln werden. „Wir brauchen eine gute fianzielle Basis“, so Grau. Kämmerer Hirner rechnet im Haushaltsjahr 2020 mit einem Defizit von 221 500 Euro, das seine Ursache auch in den höheren Umlagezahlungen aufgrund des guten Jahresergebnisses in 2018 hat. „Das Defizit kann durch den bisher noch vorläufig ermittelten Überschuss von 2018 ausgeglichen werden“, unterstrich der Sersheimer Kämmerer. 2021 und 2022 sollen die ordentlichen Ergebnisse der Etats bereits wieder im Positiven bei 555 700 und 95 300 Euro liegen. In zwei Jahren soll weiterhin der Finanzmittelbestand um stolze 1,23 Millionen Euro gesteigert werden, wobei zugleich die Schulden auf 187 500 Euro sinken sollen.