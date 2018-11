Sachsenheim Ärger in der Tiergartenstraße

Die Anwohner der Tiergartenstraße in Ochsenbach haben sich versammelt und mit Klopapier auf einem Grundstück beispielhaft ausgelegt, was es bedeutet, wenn die Straße verlegt wird. © Foto: Fotos: Helmut Pangerl

Sachsenheim / Von Mathias Schmid

In der Tiergartenstraße in Sachsenheim-Ochsenbach herrscht heller Aufruhr. Der Grund: Die Anwohner befürchten, dass die Straße verlegt wird und Teile ihrer Einfahrt wegfallen, die sie auf städtischem Grundstück gebaut haben. Die Stadt betont, dass noch keine Entscheidung gefallen ist, sagt aber auch: So geht es nicht weiter. Die Häuslebesitzer drohen mit Gegenmaßnahmen.

Konkret geht es um die Hofeinfahrten der Gebäude Tiergartenstraße 22 bis 34, die bis zu 80 Zentimeter auf den Grundstücken liegen. Und um Sanierungspläne der Stadt, die – zumindest als eine Option – eine Verlegung des Straßenabschnitts vorsehen, sodass auf der gegenüberliegenden, unbebauten Seite Platz für Längsparkplätze entsteht. Dann würden nämlich besagte städtische Teile der Einfahrten benötigt. Die Anwohner empfinden diese Idee nicht nur als Unverschämtheit, sondern zweifeln auch die Sinnhaftigkeit und Praxistauglichkeit an. „Das wäre eine Katastrophe“, klagt Andreas Beck stellvertretend für seine Nachbarn.

Anfangs sogar Pachtverträge

Jahrelang hätten sie die städtischen Flächen gepflegt, zum Beispiel Schnee geräumt. Dass diese zu Parkflächen ausgebaut wurden, sei mit dem Wissen der Stadt erfolgt. So die Schilderung der Anwohner. Als die Häuser ab Anfang der 1990er-Jahre bezogen wurden, hätten sich auch mehrere Parteien nach der Möglichkeit erkundet, die Grundstücke der Stadt abzukaufen. Das wurde damals verneint, mit der Begründung, dass die Verwaltung sich die Option offenhalten wolle, die Straße zu einem späteren Zeitpunkt auszubauen. Die ist an einigen Stellen nicht viel breiter als zwei Meter. In der Anfangszeit gab es sogar Pachtverträge mit Anwohnern. Einer davon liegt der BZ vor.

In der Verwaltung sind die Vorgänge von damals nicht mehr präsent. Offenbar wusste man zu Beginn der Planungsphase nicht einmal mehr genau, welche Grundstücke überhaupt der Stadt gehören. Deshalb ist die Maßnahme mittlerweile ins Stocken geraten. Wie die BZ am 15. Mai berichtete, sollte die Sanierung der Straße für rund eine halbe Million Euro in diesen Tagen losgehen. Schon damals hieß es: In einzelnen Bereichen müssten noch die Eigentumsverhältnisse geklärt werden, da städtische Flächen zum Teil von Anliegern genutzt werden. Offenbar war der Stadt aber nicht bewusst, in welchem Maße, sprich als Hofeinfahrt, diese Nutzung stattfindet.

Für die Verwaltung ist klar: „Die jetzige Situation ist nicht tragbar. Irgendeine Lösung muss man finden.“ Sie argumentiert auf BZ-Nachfrage: „Wir haben die Verkehrssicherungspflicht auf unseren Flächen.“ Die sei durch Stellplätze und Pflanzbeete nicht gegeben. Mittlerweile hat die Stadt die Grundstücke den Anwohnern auch zum Verkauf angeboten. Für 200 Euro pro Quadratmeter. Das sei „weit unter Baugrundstückspreisen“, betont die Verwaltung. Die Anwohner dagegen empfinden das als „Sauerei“ und „Erpressung“ und sind nicht bereit, zu zahlen.

Wie es jetzt weitergeht, ist unklar. Die Betroffenen fühlen sich von der Stadt nicht ausreichend informiert. Ein Ochsenbacher Ortschaftsrat hätte sie Ende Oktober überhaupt erst auf die Pläne der Stadt aufmerksam gemacht. Beim BZ-Ortstermin zu Wochenbeginn befürchteten die Anwohner noch, dass jeden Tag die Bagger anrollen könnten. Doch so weit ist es noch lange nicht, betont die Stadt. Aktuell sei noch überhaupt nicht absehbar, wann die Sanierung vonstatten gehe. Auch Gespräche mit den Bürgern soll es noch mal geben, betont Stadtsprecherin Nicole Raichle.

Dass es überhaupt die Überlegung gibt, die Straße zu verlegen, ist für die Anwohner aber schon eine „Frechheit“. Viele hätten dann nicht einmal mehr eine Autolänge Platz vor ihren Garagen, müssten auf der Straße halten, um die Tore zu öffnen.

Die Anwohner sehen in den Plänen außerdem eine „Retourkutsche“ der Stadt – dafür, dass sie nicht bereit sind, die Grundstücke zum angebotenen Preis zu kaufen. Und die Anwohner Irene und Christian Urbas drohen: „Wenn die das machen, werden wir überall Zäune und Granitblöcke hinsetzen. Dann wollen wir mal sehen, wie da zum Beispiel die Müllabfuhr durchkommt.“ Die vom Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Reiner Weiß lang ersehnte Sanierung könnte sich jetzt also doch noch eine ganze Weile hinziehen.