Sachsenheim Auf Straßenfest wird’s auch französisch

Sachsenheim / Mathias Schmid

Das Partnerschaftskomitee der Sachsenheimer Partnerstadt Valréas hat seine Pläne für 2018 vorgestellt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Berührungspunkte – in Deutschland und in Frankreich. Zum Straßenfest der Vereine am 9. und 10. Juni reist eine größere Delegation aus Valréas an, darunter eine Gruppe von Winzern und Industriellen. Das Komitee ist dann auch mit einem Stand dabei. „Wir bieten Wein aus Valréas und provencalische Vesperteller an. Am Sonntag haben wir einen kleinen Flohmarktstand“, sagt die Vorsitzende Karin Wycisk.

Austausch in Verwaltung

Jugendliche und junge Erwachsene können im Juli und August wieder beim Verwaltungsaustausch einige Wochen in der Partnerstadt arbeiten. „Es ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen Alltagsluft zu schnuppern und die Sprachkenntnisse zu vertiefen“, meint Wycisk. Im Oktober treffen sich die ökumenischen Arbeitskreise in Valréas. Anfang November sind die Valréaser wieder auf dem Spätlingsmarkt anzutreffen.

Mitte November geht es in die andere Richtung: Zum fête des vins primeurs, bei dem der neue Wein vorgestellt wird, reist eine Delegation nach Valréas. Der marché gourmand – Schlemmermarkt – findet dann ebenfalls statt. Eine Gruppe wird schwäbische Spezialitäten anbieten. Am 9. Dezember kommt es zum traditionellen Treffen auf dem Sachsenheimer Weihnachtsmarkt.

Seit fast 24 Jahren gibt es die Partnerschaft mit Valréas – „eine Partnerschaft, die nicht nur auf dem Papier existiert, sondern durch aktiven Austausch geprägt ist“, betont die Komitee-Vorsitzende immer wieder. Sie berichtet auch von einer Dissertation einer Doktorandin der Uni Mainz über die deutsch-französischen Städtepartnerschaften seit 1987. „Darin behandelt sie ausführlich die Freundschaft zwischen Sachsenheim und Valréas und lobt sie als exemplarisch“, so Wyzisk.

Zum 25-Jährigen Bestenen der Partnerschaft 2019 sind dann wieder größere Festivitäten geplant, allerdings vor allem von deutscher Seite. „Die Franzosen feiern das 25-Jährige nicht so groß“, erklärt Nicole Raichle, die im Komitee Ansprechpartnerin der Stadt und Mitorganisatorin ist. Da sei eher das 20-Jährige ein Festakt gewesen. Die Sachsenheimer haben aber erneut eine Bürgerfahrt angedacht.

Wie lebendig die Partnerschaft ist, zeigt auch ihr Blick auf die Aktivitäten 2017. Im Mai – zum Tag der Weingüter in Hohenhaslach – besuchten Mitglieder des Vereins “les amoureux de bacchus“ (Bacchusfreunde) Sachsenheim. Die meisten Reiseteilnehmer waren erstmalig in Sachsenheim. Höhepunkt 2017 war die Bürgerfahrt im Juni zum Jubiläum „700 Jahre Enclave des Papes“. Zahlreiche Sachsenheimer – ebenfalls viele erstmalig – nahmen die Gelegenheit wahr, die Partnerstadt kennenzulernen. Wie beim französischen Besuch in Sachsenheim waren auch hier alle Besucher privat untergebracht.

Zum Mittelalterfest und zur Jahresfeier der Weinbruderschaft reiste eine Delegation nach Südfrankreich. Und beim Spätlingsmarkt Anfang November im Landratsamt Ludwigsburg waren wiederum die Franzosen vor Ort.

Damit die Partnerschaft auch in Zukunft so lebendig bleibt, ist das Komitee verstärkt auf der Suche nach weiteren und jüngeren Mitgliedern, die bereit sind in vorderster Reihe mitzuwirken. „Im Moment sind wir eine sehr gute Führungsriege, aber irgendwann kommt der Generationenwechsel. Und neue Ideen und neuer Schwung tun immer gut“, meint Nicole Raichle.