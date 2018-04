Sachsenheim Attacke auf den Uranus

Von Mathias Schmid

Karl-Heinz Böckle ist enttäuscht: Erneut ist sein mühevoll gestalteter Planetenweg entlang aller Sachsenheimer Ortsteile von Vandalismus heimgesucht worden. Dieses Mal hat es den Uranus auf dem Sonnenhof erwischt. Es ist nicht die erste Beschädigung am maßstabsgetreuen Modell unseres Sonnensystems.

„Die ganzen Infotafeln sind sehr stark zerkratzt und haben tiefe Einschnitte – wohl von einem Schraubenzieher“, vermutet er. Die Aufhängung der Tafel ist zudem „wahrscheinlich durch Fußtritte zusammengetreten“. Was den pensionierten Lehrer aber wirklich baff macht: „Auch die Schrauben sind herausgedreht. Dafür braucht es allerdings Spezialwerkzeug.“

Dennoch vermutet er keine gezielte Attacke auf den Uranus, sondern feiernde Jugendliche. „Ich habe mich informiert, dass am Abend zuvor eine große Party stattgefunden hat.“ Anwohner hätten ihm berichtet, dass es dabei lautstark zugegangen war. „Da liegt der Verdacht sehr nahe, dass es jemand aus dieser Gruppe war. Denn zwei Tage vor der Party sei noch alles in Ordnung gewesen, wie ihm Spaziergänger bestätigten. Als er jedoch am Montag vor einer Woche zum Planeten-Modell kam, hätte er die Beschädigungen bemerkt.

„Der Materialschaden beläuft sich in etwa auf 500 Euro“, sagt er. Nicht besonders viel Geld, aber Geld, das der 70-Jährige aktuell selber aufbringen müsste. Denn der Weg ist ein privates Projekt von ihm und Schülern. 2015 wurde der Weg eingeweiht, Böckle hatte dafür rund 10.000 Euro Spenden eingetrieben. Bereits seit 2012 hatte er das Projekt angestoßen. „Die Gemarkung der Gesamtstadt bietet sich optimal für die Nachbildung des Sonnensystems an“, sagt er. Insgesamt acht Schüler von Lichtenstern-Gymnasium, Eichwald-Realschule und Kirbachschule machten damals mit.

Doch nicht alle wissen den besonderen Wanderweg, der bis auf den Start in Großsachsenheim identisch ist mit dem Sachsenheimer Weg (26 Kilometer), offenbar zu schätzen. Denn die Zerstörung am Uranus ist bei weitem nicht die erste, wie Böckle berichtet. „Vor dem Lichtenstern-Gymnasium wurde das Modell der Erde immer wieder umgedrückt. Irgendwann hab ich es nicht mehr repariert“, berichtet er. Den größten Planeten, den Jupiter ereilte im vergangenen Jahr dasselbe Schicksal. Auch er hängt seither schief. „Eine Reparatur wäre ziemlich teuer. Hier kostet allein die Kugel 700 bis 800 Euro“, betont Karl-Heinz Böckle, „momentan müsste ich das alles aus eigener Tasche zahlen. Und ich habe schon genug Geld reingesteckt.“ Und nicht nur das: Eineinhalb Jahre gingen schon allein die Vorplanungen, die Sockel für die Planetenmodelle mauerte Böckle selbst, die Steine dafür sind aus dem Stromberggebiet. 2015 war der Weg dann fertig.

Im Falle des sabotierten Uranus in Ochsenbach hat der Pensionär, der früher im Remstal unterrichtet hat, Anzeige erstattet. Zu Wochenbeginn war er mit der Polizei vor Ort, um die Beschädigungen zu dokumentieren. Auch mit den jungen Leuten, die die Party veranstaltet hatten, hat sich Böckle schon in Verbindung gesetzt und sie darum gebeten, Nachforschungen unter den Gästen anzustellen. „Wenn sich die Leute stellen, sehe ich von Anzeige ab. Als ehemaliger Lehrer wäre es mir wichtig, dass die Leute dafür geradestehen. Es kommt mir nicht auf eine Bestrafung an.“