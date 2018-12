Sachsenheim Asyl: Neue Zahlen, andere Standorte

Von Mathias Schmid

Die Stadt Sachsenheim plant bei der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge um. Grund sind zum einen gesunkene Zuweisungszahlen des Landratsamts und zum anderen Probleme bei ausgewählten Standorten. Wie das weitere Vorgehen aussieht, ist nach der Gemeinderatssitzung am Donnerstag aber noch nicht gänzlich entschieden.

Die Stadt geht davon aus, dass sie bis Ende 2019 rund 50 Plätze schaffen muss (siehe auch Infobox). Dazu kämen auch immer mehr eigentliche Obdachlosenfälle von Nicht-Flüchtlingen – „aufgrund der aktuell sehr schwierigen Wohnraum- und Mietpreissituation“, wie es in der Vorlage heißt. Hier soll mit weiteren acht Containerwohnungen für Einzelpersonen in Häfnerhaslach hinter dem Feuerwehrgebäude Abhilfe geschaffen werden (die BZ berichtete).

Neubau am Funpark zu teuer

In Großsachsenheim sollen zudem zwei Modulbauten für die Anschlussunterbringung geschaffen werden. Sicher soll eine Unterkunft an der Sersheimer Straße angegangen werden. Diese befindet sich aktuell in der Genehmigungsphase. Wegen eines Artenschutzgutachtens gab es Verzögerungen. 30 Menschen sollen hier nach Fertigstellung unterkommen. Die Stadt rechnet mit einer Genehmigung in den kommenden Tagen. Die Fertigstellung ist im Sommer 2019 geplant.

Wo die zweite Unterkunft, ebenfalls für zunächst 30 Menschen hinkommt, ist dagegen noch nicht abschließend entschieden. Eigentlich sollte am Funpark beim Bahnhof ein solcher Bau entstehen. Davon ist die Stadt aber abgerückt. Denn hier müsste nicht nur eine teure Lärmschutzwand und andere Maßnahmen zum Schallschutz gebaut werden, sondern es wird auch mit verschmutzten Böden gerechnet. Und natürlich müsste der Funpark verlegt werden. Die Kostenprognose liegt jenseits der zwei Millionen Euro.

Deshalb hat die Stadt einen neuen Standort gefunden: auf dem Grundstück Kleinsachsenheimer Straße 4. Hier sollten zwei Bauten in jener standardisierten Modulbauweise, in der auch schon andernorts gebaut wurde, entstehen. Allerdings steht in diesem Bereich auch immer noch eine neue Verkehrsregelung im Raum. Während der Stoßzeiten staut sich der Verkehr, der auf die Hauptstraße einfahren will, oft. Im Gespräch ist schon seit Langem ein Kreisverkehr, auch wenn es weiter unklar ist, ob der Platz für einen ausreichend großen Kreisel reicht. Deshalb soll hier vorerst nur ein Gebäude entstehen. Für ein aktuell nicht benötigtes zweites Gebäude könnte in der Steingrube Platz gefunden werden.

Einige Stadträte plädierten dafür, dass der Standort Steingrube vorgezogen wird. Allerdings ist das ohne vorhandene Eisenbahnbrücke schwierig. Letztlich wurde entschieden, beide Planungen voranzutreiben und später zu entscheiden. Sachsenheims CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, Lars Weydt, warnte: „Wenn wir einmal ein solches Gebäude in der Steingrube bauen, werden wir alle weiteren auch dort hinstellen.“ Er favorisierte klar den zentralen Standort in der Kleinsachsenheimer Straße: „Das ist gut für die Integration.“ Fraktionskollege Burkhardt Bayer, der als ehrenamtlicher Vertreter die Sitzung für den kranken Horst Fiedler leitete, war anderer Ansicht. Ebenso wie GLS-Fraktionschef Günter Dick meinte er: „Wir verbauen uns da städtebaulich was in der Kleinsachsenheimer Straße.“