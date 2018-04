Sachsenheim Ansturm auf neue Kleiderkammer

Von Mathias Schmid

Die Kleiderkammer hat ein neues Zuhause. Am Dienstagnachmittag öffneten die freiwilligen Helfer des Kleiderkammer-Teams erstmals die Türen in der Brunnenstraße 4 in Großsachsenheim. In den vergangenen zwei Jahren war die Kleiderkammer in Hohenhaslach vorzufinden gewesen, bevor sie schließen musste. Nun wurden neue Räume gefunden und bezogen.

Es ist kurz vor 17.30 Uhr. Gerade gehen die letzten in Sachsenheim lebenden Flüchtlinge an die Kasse und legen die Waren aus ihren Taschen auf den Tresen. Mit einem Lächeln im Gesicht zahlen sie die Kleinstbeiträge für Klamotten, Geschirr und Handtücher und verlassen die Kleiderkammer nahe des Schlosshofs. An der Kasse steht die 13-jährige Emily Gottschalk, eine der mehr als 20 Helfer des Kleiderkammer-Teams – darunter auch fünf Flüchtlinge. „Heute waren bestimmt 30 bis 40 Leute hier“, ist die Teenagerin zufrieden und zeigt auf die Regale hinter sich, in denen sich noch vor zwei Stunden Geschirr und Handtücher gestapelt haben. „Sehen Sie, fast alles weg.“

Stadt trägt Mietkosten

Bei den neuen Räumlichkeiten handelt es sich um die ehemalige Backstube der Bäckerei Clement, die nach einigen Umbauarbeiten durch den Eigentümer von der Stadt Sachsenheim angemietet wurde. Die Stadt trägt die Mietkosten.

Die ehrenamtlichen Helfer haben die Räume in kürzester Zeit mit viel Engagement und Herzblut mit Regalen für Kleidung, Haushaltswaren, Kinderspielsachen und anderen Produkten ausgestattet. Außerdem gibt es eine Umkleidekabine. „Wir haben in den zurückliegenden Osterferien hart geschuftet“, betont Helferin Helga Bauer. Unterstützt wurde das Team bei der Arbeit von einigen jungen Flüchtlingen, die beim Putzen und Streichen mitgeholfen haben. Auch einen großen Kinder- und Kaffeetisch haben die Helfer aufgestellt. Hier betreuen sie unter anderem die Kinder, während die Eltern sich umschauen. Und es gibt Getränke sowie Selbstgebackenes für alle. „Das Café soll auch ein Ort sein, um sich zu treffen und miteinander zu sprechen“, betont Helga Bauer.

Für die Kleidung und die Haushaltsgegenstände zahlen die Flüchtlinge einen kleinen Obulus. Ein Kleidungsstück für einen Mann oder eine Frau kostet beispielsweise einen Euro. In Hohenhaslach kostete es bisher noch weniger. „Aber wir haben die Preise ein wenig erhöht, dass jeder auch nur das mitnimmt, was er braucht“, sagt Emily Gottschalk. Das eingenommene Geld kommt wiederum dem AK Asyl zugute. Neuankömmlinge in Sachsenheim dürfen einmal umsonst auf Einkaufstour gehen. „Wir schauen schon, dass jeder bekommt was er möchte, aber auch wer schon viel hat und wer noch nicht“, erklärt Emily Gottschalk.

Nachschub benötigt

Die Kehrseite des Ansturms am ersten Öffnungstag: „Wir brauchen dringend Kleider und Geschirr“, sagt Helga Bauer. Und Emily Gottschalk fügt an: „Eigentlich alles, was man für den Haushalt braucht.“ Zum Beispiel auch Teppiche, die viele muslimische Flüchtlinge zum Beten benötigen. Da das Kleiderkammer-Team in den neuen Räumen keine großen Lagermöglichkeiten hat, wird nur Saisonkleidung angenommen. „Aktuell nehmen wir Frühlings- und Sommerklamotten“, sagt Emily Gottschalk. Nur wirklich gut erhaltene Winterbekleidung wird bis zur kommenden Saison aufbewahrt. Der Rest geht an Tebis, die Gemeinde freier Christen in Bietigheim-Bissingen, die regelmäßig LKW nach Moldavien schicken.

Am Ende hatte es in Hohenhaslach einfach nicht mehr gepasst: Die Helfer hätten keine Heißgetränke mehr ausschenken dürfen, Kuchen hätte es in den Räumlichkeiten auch nicht mehr geben dürfen. Die Suche nach einer Alternative hatte sich zunächst schwierig gestaltet. Deshalb sind jetzt alle froh, dass mit den Räumlichkeiten in Großsachsenheim eine gute und hoffentlich langfristige Lösung gefunden wurde.

Info Die Asyl-Kleiderkammer in der Brunnenstraße 4 in Großsachsenheim ist ausschließlich für geflüchtete Menschen gedacht. Sie hat immer dienstags, von 16 bis 17.30 Uhr, geöffnet. Von 18 bis 18.30 Uhr können Kleider- und Sachspenden abgegeben werden. In den Schulferien ist geschlossen.