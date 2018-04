Markgröningen Angeklagter gesteht die Brandstiftung

Markgröningen / Von Bernd Winckler

Vollendeter heimtückischer Mord mit gemeingefährlichen Mitteln in vier Fällen und versuchter Mord in weiteren fünf Fällen sowie schwere Brandstiftung: So lauten die Anklagepunkte gegen einen 68-jähriger Mann aus Markgröningen, dem jetzt vor der Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts der Prozess gemacht wird.

Der Mann soll am 7. August vergangenen Jahres in der Sozialunterkunft Gerbergässle 1 in Markgröningen absichtlich Feuer gelegt und dabei den Tod von vier Bewohnern verursacht haben. Dem Mann droht neben der lebenslangen Haft auch die Sicherungsverwahrung. Wie es in der Anklageschrift heißt, soll der 68-Jährige die Tat im Aufenthaltsraum im Untergeschoss der Unterkunft begangen haben: Der Angeklagte, der in der Obdachlosenunterkunft ein Zimmer bewohnte, soll dort einen Teppich oder ähnliches angezündet haben.

Als die ersten Flammen entstanden, sei er wieder zurück in sein Zimmer gegangen und habe sich nicht um das Feuer gekümmert. Unterdessen hatten sich die Flammen und vor allem der gefährliche Rauch rasch im Treppenhaus verbreitet. Dabei sei eine sehr große Hitze entstanden. Sachverständige der Feuerwehren hatten festgestellt, dass es nahezu um die 1000 Grad heiß war. Angesichts dieser Hitze und der Rauchentwicklung befanden sich die Bewohner in höchster Lebensgefahr, was nach der Anklage den Begriff des versuchten Mordes begründet.

Vier Menschen sterben

Mehrere Bewohner hatten sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst – und auch mit nachbarlicher Hilfe – ins Freie retten können. Jedoch konnten vier Bewohner nur noch tot geborgen werden, darunter eine 54-jährige Frau und ein 56 Jahre alter Mann, der die Frau in der Tatnacht besucht hatte. Ein weiterer 60-jähriger Bewohner und ein 45-jähriger Mann sind zwar noch lebend geborgen worden. Doch drei Tage später konnten auch sie infolge ihrer schweren Rauchvergiftungen im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden.

Den Sachschaden des Feuers beziffert die Anklagebehörde auf rund 100 000 Euro.

Was der Angeklagte dazu sagen wolle, fragte ihn am ersten Prozesstag der Schwurgerichtsvorsitzende. Die Antwort seines Verteidigers zu dieser Frage war knapp und deutlich: Im Namen seines Mandanten werde der Tatvorwurf, so wie er in der Anklage stehe, „vollumfänglich eingeräumt“, erklärte der Verteidiger. Den Tod von vier Menschen bedauere er und er übernehme dafür die volle Verantwortung.

„Stimmt das so?“ fragte der Richter den 68-jährigen Angeklagten. Der nickte mit dem Kopf, Mehr wolle er dazu derzeit nicht sagen, sodass die drei Berufsrichter und deren beiden Schöffen auch keine Rückfragen stellen durften. Dieselben Angaben hatte der Mann bereits bei seiner Festnahme der Stuttgarter Haftrichterin gemacht.

Sicherheitsverwahrung droht

Am Mittwoch jedoch machte der Vorsitzende des Gerichts allerdings klar, dass angesichts der einschlägigen Vorstrafen geprüft werden müsse, ob gegen den 68-Jährigen auch Sicherungsverwahrung angeordnet werden müsse.

Die Schwurgerichtskammer will in erster Linie feststellen, welches Motiv der jetzt geständige Brandstifter hatte. Dazu haben die Juristen zwei Gutachter eingeschaltet. Ein psychiatrischer Sachverständiger soll feststellen, inwieweit der Angeklagte zumindest zur Tatzeit schuldfähig war, oder nicht. Ob er betrunken war oder unter Drogen stand oder an einer Wahnkrankheit leidet.

Bislang geht allerdings die Staatsanwaltschaft von einer vollen Schuldfähigkeit aus, da der Beschuldigte in Sachen Brandstiftung der Justiz kein Unbekannter ist: Das Stuttgarter Landgericht hatte ihn bereits im Jahre 1984 wegen schwerer Brandstiftung in zwei Fällen zu insgesamt fünf Jahren Freiheitsstrafe und gleichzeitiger Unterbringung in einer Therapie verurteilt. Im Jahre 1991 wurde er entlassen. Danach, so berichtet er jetzt, habe er nicht mehr seinen gelernten Beruf des Schweißer ausgeübt, sondern sei im ambulanten Pflegedienst tätig gewesen. Er habe zuletzt mit seiner Verlobten eine Wohnung bezogen, aus der ihn aber die Frau wenige Wochen vor der Tat hinaus komplimentiert habe.

Der Prozess ist auf sechs Verhandlungstage angesetzt. Nächster Prozesstag ist der 16. April.