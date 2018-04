Sachsenheim An den Schulcontainern muss einiges getan werden

Von Mathias Schmid

Der Plan kann gehalten werden: Nach den Osterferien dürfen einige Schüler der Gemeinschaftsschule in Großsachsenheim endlich die Behelfs-Container beziehen. Rund zwei Jahre soll hier während des Umbaus der Gemeinschaftsschule in sieben Klassenzimmern unterrichtet werden. Dazu kommen ein Büro und das Lehrerzimmer. Bevor der Umzug stattfinden kann, sind aber aktuell in den Osterferien zahlreiche Handwerker bei der Arbeit, um die Anlage wieder auf Vordermann zu bringen.

Seit dem Spätsommer lebten hier zeitweise bis zu 80 Flüchtlinge. Und die haben deutliche Spuren hinterlassen: Die meisten Briefkästen sich aufgebogen. „Drei davon können wir noch verwenden. Der Rest wird entsorgt“, sagt Ralf Becker vom Hochbau-Team der Stadt Sachsenheim, „eigentlich hatten alle Bewohner Schlüssel.“ An und in den Containern selbst wurde bereits vieles beseitigt: Die Einheiten mit Küche, den Duschen und den Waschmaschinen, die extra angeschafft worden waren, wurden abtransportiert. „Die müssen alle entkernt werden“, sagt Becker. Gebrauchen hätte man nichts mehr können. Und weiter: „Auch die acht Waschmaschinen und vier Trockner mussten wir entsorgen.“

Alles gut vorbereitet

Seit rund eineinhalb Wochen laufen die Arbeiten. Die Vorbereitungen gehen noch weiter zurück. Im Innern des Schultrakts riecht es nach Farbe. Hier wurde vergangene Woche grundgereinigt und neu gestrichen. Auch die Schüsseln in den Toiletten wurden ausgetauscht.

Das steht den meisten Elektro-Heizkörpern, 28 an der Zahl, noch bevor. Teilweise ist der Stecker durchgeschmort, weil die Geräte den Winter über dauerhaft auf Vollgas liefen. Wie berichtet hatten einige Bewohner zur Regulierung der Temperatur die Fenster geöffnet, anstatt die Heizung herunterzudrehen. „Unser Objektbetreuer ist schon immer mal wieder durchgegangen und hat die Geräte heruntergedreht“, sagt Becker. Über anderen Heizkörpern wurde Wäsche getrocknet. Nicht mehr zu lösende Verfärbungen oder Absplitterungen sind die Folge. „So etwas können wir für die Klassenzimmer nicht mehr anbieten“, betont der Hochbau-Mitarbeiter. Er weiß, wie sensibel das Thema auch bei den Eltern nach wie vor ist, dass die Schulcontainer vorübergehend für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt wurden. Rund 200 Euro kostet ein Heizer, bei 28 Stück macht das 5600 Euro.

Schreiner, Verputzer, Maler, Installateure sowie Elektriker sind und waren im Einsatz – und eine Spezialfirma, die den oberen Trakt mit Wasserstoffperoxid behandelt hat. Denn hier wurde illegalerweise geraucht. Noch immer ist das latent zu riechen, wenn man ins obere Stockwerk kommt, wo sich die Aufenthaltsräume der Flüchtlingsunterkunft befanden. „Wir hatten in allen möglichen Sprachen Schilder aufgehängt, auf denen stand, dass das Rauchen verboten ist.“ Genutzt hat es nicht viel. Im Gegenteil: Wie auch schon in der Unterkunft im Steigle in Hohenhaslach hätten vermutlich einige Bewohner das Innenleben der Rauchmelder herausgenommen und das leere Gehäuse wieder an der Decke befestigt.

Rechtzeitig fertig für die Schüler wird aber alles. Hochbauamts-Leiter Michael Miorin-Bellermann betont: „Wir sind im Zeitplan.“ In dieser Woche werden die Klassenzimmer eingerichtet. Auch die EDV-Leitungen mussten verlegt werden. Was die Aktion letztlich gekostet hat, könne man erst sagen, wenn die Rechnungen eingegangen sind, sagt Miorin-Bellermann. Die am Ende rund 50 bis 60 Bewohner sind jetzt vor allem im Steigle untergekommen. Auch die Unterkunft Heinzenberger Weg in Kleinsachsenheim ist fertig.