Am Wochenende ballern Cowboys und Indianer los

msc/Foto: Martin Kalb

Wilder Westen in Sersheim: Urige Typen, Cowboys und Indianer treffen sind derzeit auf dem Gelände des Schützenvereins Sersheim. Gefeiert wurde bereits am 1. Mai, der Höhepunkt des Treffens, das sich 2018 zum 40. Mal jährt, ist aber das Vorderlader- und Schwarzpulverturnier, das an diesem Wochenende stattfindet. Am Samstag, von 9 bis 18 Uhr, ist zudem die Süddeutsche Meisterschaft der Schwarzpulverinitiatve SPI angesetzt. Während der gesamten Zeit kann auch noch die aufgebaute Stadt mit Saloon, Indianerzelten und Hütten besucht werden. Hier haben auch Händler ihr Lager aufgeschlagen. Am Freitag, mit der Band Paprika, und am Samstag, mit Garden of Delight, gibt es jeweils ab 20 Uhr Country-Live-Musik im Festzelt. Bereits ab 11 Uhr spielt am Sonntag Arizona Fire. Bewirtet wird im Lager und im Festzelt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.