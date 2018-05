Wechsel Alfred Xander rückt im Rat nach

Sachsenheim / Michaela Glemser

Der Gemeinderat ist am Donnerstag um ein weibliches Mitglied ärmer geworden. Auf eigenen Wunsch ist Bianca Castan aus den Reihen der Freien-Wähler-Fraktion aus dem Gremium ausgeschieden und hat Platz für den Hohenhaslacher Ortsvorsteher Alfred Xander gemacht. Damit gibt es nur noch drei Frauen im Sachsenheimer Gemeinderat.

Bianca Castan aus Kleinsachenheim hatte bei den Kommunalwahlen 2014 erstmals kandidiert und wurde auf Anhieb in den Rat gewählt. Sie hat sich in den vergangenen Jahren im Verwaltungsausschuss, im Partnerschaftskomitee und im Krankenpflegeverein in Kleinsachsenheim engagiert. „Bianca Castan ist sehr aktiv in unserer Stadt und wird uns im Gremium sicherlich fehlen“, bedauerte Sachsenheims Bürgermeister Horst Fiedler.

Begrenzte Zeit

Die Kleinsachsenheimerin ist Hauptkommissarin bei der Bundespolizei in Stuttgart und Outdoor-Fitnesstrainerin. „Meine Zeit für die Gemeinderatsarbeit ist immer enger und begrenzter geworden. Wenn ich etwas mache, möchte ich mich dafür auch verantwortungsbewusst vorbereiten können. Mein Entschluss ist mir nicht leicht gefallen, denn ich habe im Gemeinderat viel gelernt und schätze die Arbeit im Gremium sehr“, betonte Bianca Castan.

Dank der Ausgleichssitz-Liste aufgrund der unechten Teilortswahl in Sachsenheim rückt Alfred Xander aus Hohenhaslach an den Ratstisch nach.

Schon Erfahrungen gesammelt

Xander ist seit dem Jahr 2000 Ortsvorsteher und war bereits von 2009 bis 2014 im Sachsenheimer Gemeinderat. Alfred Xander wird sich als Mitglied im Verwaltungsausschuss sowie als stellvertretendes Mitglied im Technischen Ausschuss, Partnerschaftskomitee, Beirat der Musikschule Bietigheim-Bissingen, Krankenpflegeverein Kleinsachsenheim, Akteneinsichtsausschuss und in der Jury für den Umbau der Gemeinschaftsschule einsetzen.

Ordentliches Mitglied der Freien Wähler im Partnerschaftskomitee ist jetzt Lothar Makkens als Nachfolger von Bianca Castan und im Krankenpflegeverein Kleinsachsenheim Siegfried Jauß. Die Gemeinderäte stimmten der Neubesetzung der Ausschüsse einhellig zu.