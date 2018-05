Schutz Abstimmung mit Herkunftsland

Oberriexingen / bz

Im Fall der Abschiebung einer hochschwangeren Frau aus Oberriexingen nach Italien (die BZ berichtete) will der Wahlkreis-Abgeordnete, Dr. Markus Rösler (Grüne), klären, welche Verpflichtung das Land bei ähnlich schwierigen Fällen hat.

Dabei beruft sich Rösler auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) aus dem Jahr 2015. Im Fall einer syrischen Familie mit Kindern hatte das BVerfG entschieden, dass die hiesige Dienststelle „die zuständigen italienischen Behörden vor der Abschiebung der Antragsteller über die Ankunft einer Familie mit Kindern zu informieren und in Abstimmung mit den italienischen Behörden sicherzustellen hat, dass die Antragsteller zusammen als Familie […] eine gesicherte Unterkunft erhalten“ (2 BvR 746/15).

„Das muss“, so Rösler, „natürlich auch für andere besonders Schutzbedürftige wie Schwangere gelten, vor allem wenn die Geburt unmittelbar bevor steht“. Das Kind kam am 1. Mai in Italien zur Welt. Anfang dieser Woche waren Mutter und Kind noch im Krankenhaus, so Rösler in einer Mitteilung. Er hatte in einem zweiten Abgeordnetenbrief an Innenminister Thomas Strobl die aktuelle Lage der Frau geschildert und sich erkundigt, ob und wie das Land das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bei anderen besonders Schutzbedürftigen in Zukunft gewährleisten werden. bz