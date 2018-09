Sachsenheim Abschied vom Sommer mit bewährtem Dreiklang

Mit Rätschenklängen und in Anwesenheit der amtierenden Württembergischen Weinkönigin Carolin Klöckner (Mitte) wurde das 18. Weindörfle beim Summer Special in Sachsenheim eröffnet. © Foto: MARTIN KALB

Michaela Glemser

Sie haben einen Balkon oder eine Veranda, ihre Sprossenfenster zieren kleine Rollläden und auf dem Dach ist sogar ein Schornstein: Die Vogelhäuschen von Bernd Layher aus Neckarsulm waren ein echter Blickfang beim Kunst- und Handwerkermarkt im Rahmen des Sachsenheimer „Summer Specials“ am Wochenende. „Ich habe schon immer gerne mit Holz kreativ gearbeitet. Irgendwann kam mir die Idee für die Vogelhäuschen“, berichtet Bernd Layher.

Layher war zum ersten Mal auf dem Kunst- und Handwerkermarkt im Schlosspark vertreten und lobte neben dem interessierten Publikum vor allem die familiäre Atmosphäre unter den Ausstellern. Diese ist auch eines der Ziele von Organisatorin Gisela Zimmermann, die bei ihrer Ausstellerauswahl nicht nur auf die Qualität der Produkte, sondern auch auf die Harmonie zwischen den Standbetreibern achtet.

Weinkönigin bei Eröffnung

Birgit Kusch aus Schorndorf nahm ebenfalls zum ersten Mal am Marktgeschehen hinter dem altehrwürdigen Wasserschloss teil. Sie hatte ihre selbst angefertigten Ketten, Armbänder und Ohrringe mitgebracht, an denen jedoch nicht die filigranen Kunstperlen das Highlight waren, sondern diverse Süßigkeiten, die Birgit Kusch aus Modelliermasse geknetet hatte. „Ich nasche selbst gerne und war auf der Suche nach etwas Besonderem für meine Schmuckkreationen“, machte die Ausstellerin deutlich. Originell waren ihre Ketten mit Zimtsternen, Pralinen oder Muffins als Anhänger. An den Ohrringen baumelten Doppelkekse, Tortenstücke oder Bonbongläser. „Der Markt in Sachsenheim gefällt mir sehr gut. Die Besucher kommen an den Stand und fragen nach. Das ist toll“, sagte die Kunsthandwerkerin.

Premiere im Schlosspark feierte ebenso Nachwuchsimker Johannes Appl aus Sachsenheim, der seine Leidenschaft für die Bienen von seinem Großvater übernommen hat und sich um stattliche 17 Bienenvölker kümmert. Die kleinen Marktbesucher konnten aber nicht nur Johannes Appl über die Schulter blicken, sondern auch einen Bilderrahmen aus Glasmosaik basteln, Naturkränze winden, ein indianisches Amulett herstellen oder die Kaninchen der Sachsenheimer Kleintierzüchter beobachten.

Nach dem Bummel über den Markt im Schlosspark zog es die Besucher hinüber in den Schlosshof, wo das Weindörfle zum 18. Mal seine Lauben geöffnet hatte. „Ein trockener Merlot wird heute besonders gern getrunken. Die Besucherinnen bevorzugen einen Muskattrollinger. Relativ neu in unserem Angebot ist auch der Cabernet Blanc“, erläuterte Friedrich Baumgärtner vom gleichnamigen Rebgut in Hohenhaslach. Er war eines von zehn Mitgliedern der Sachsenheimer Wengerter, die beim Weindörfle ihre Tropfen ausschenkten. „Die Sachsenheimer Wengerter haben eine Vielzahl von Betrieben, deren Besitzer allesamt mit viel Engagement bei der Sache sind. Da ich aus Gündelbach komme, kenne ich die Sachsenheimer Wengerter sehr gut und freue mich über die vielen Besucher“, schilderte die Württembergische Weinkönigin Carolin Klöckner, die gemeinsam mit Bürgermeister Horst Fiedler, Gisela Zimmermann, Reinhard Baumgärtner und Konrad Buck das „Summer Special“ offiziell eröffnete.

Die öffentliche Weinprobe, zu welcher die Wengerter erstmals am Sonntagnachmittag einladen wollten, musste mangels Resonanz leider ausfallen. Dennoch war am Sonntag nahezu ganz Sachsenheim auf den Beinen und schnupperte beim verkaufsoffenen Sonntag auch in die Läden der Einzelhändler und in die beteiligten Unternehmen im Gewerbegebiet „Holderbüschle“, wohin ein kostenloser Oldtimerbus fuhr.