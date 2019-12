Vor einigen Tagen poppte die Meldung im Sozialen Netzwerk Facebook auf: „Yes-Lounge-Bistro“ an der Hauptstraße in Großsachsenheim biete den Auftritt einer „wunderbaren Stripperin“ an. Schon da, am 11. Dezember, wurde die Sache in der öffentlichen Facebook-Gruppe heiß diskutiert. Einige Zeit danach aber das Update: Die Veranstaltung ist abgeblasen. Der Grund: Es liegt keine Genehmigung vor. Die müsste es laut Stadt aber geben – vor allem, weil die Lokalität sich direkt gegenüber der Stadtkirche befindet.

Als „extrem heiße Stripperin (...) für Partys aller Art“ wird die Dame, die eigentlich hätte erscheinen sollen, auf der Seite einer Agentur betitelt. Offensichtlich zu heiß für die 19 000-Einwohner-Kleinstadt. Das zeigt die Diskussion, die – ihrerseits wiederum selbst sehr feurig – über die Veranstaltung entbrennt. So dauert es nicht lange, bis die Nachricht des erotischen Tanzes den Weg aus dem World Wide Web in die reale Welt – genauer gesagt zur Stadtverwaltung – führt. Die tritt an die Veranstalter heran, welche die Party daraufhin absagen.

Veranstalter wittert Missgunst

Die Veranstalter finden in einem wütenden Statement – wiederum auf Facebook – dazu deutliche Worte, werfen denen, die sich offenbar bei der Stadt beschwert haben, Missgunst vor. Unter dem Post bei Facebook entbrennt erneut ein Duell der Befürworter und Gegner einer solchen Veranstaltung. Der Urheberin wird das zu bunt, sie löscht die Nachricht. Doch damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Denn ein Nutzer wundert sich, wo der Post mit den schlüpfrigen Bildern hin ist – und in der Kommentarspalte entbrennt die Diskussion wieder, teilweise unter der Gürtellinie.

Die Stadt gibt sich beim Thema nüchtern: „Wir haben auf die Rechtslage hingewiesen, dass sie eine Genehmigung beantragen müssen. Daraufhin haben sie die Veranstaltung abgesagt“, betont Bürgermeister Holger Albrich. Sprecherin Nicole Raichle fügt aber deutlich an: „Wir wollen das in der Innenstadt nicht haben – und schon gar nicht gegenüber der Kirche.“

Inhaberin Esma Sönmez, die die Lokalität vom neuen Besitzer des Gebäudes gepachtet hat, betont auf Nachfrage der BZ, sie habe die Veranstaltung ja bei der Stadt melden wollen. „Aber jemand war schneller als ich.“ Trotz der Ablehnung der Verwaltung möchte sie versuchen, die Show zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden zu lassen. Gegenüber der BZ sagt sie: „Jetzt will ich aber erst mal Gras über die Sache wachsen lassen. Das hat mich schon mitgenommen. Dann werde ich alles ganz offiziell beantragen.“

Die Idee sei im übrigen von Gästen gekommen, die sich eine Bauchtänzerin gewünscht hatten. Die Inhaberin befand die Idee einer Stripperin aber verführerischer. Sie findet es nicht fair, dass ihre Show anders bewertet wird als weniger schlüpfrige Angebote nahe gelegener Lokale: „Die machen ständig Veranstaltungen, und da sagt niemand was.“

In den wenigen Wochen seit der Eröffnung ist es nicht das erste Mal, dass über das Lokal kontrovers diskutiert wird: Schon als bekannt wurde, wie das ehemalige Traditionslokal Hirsch (die BZ berichtete) in Zukunft genutzt werden soll, hatte das eine wilde Diskussion losgetreten. „Gibt es in Sachsenheim noch rauchfreie Gaststätten, wo man essen gehen kann, ohne vollgequalmt zu werden und das Gedaddel der Automaten ertragen zu müssen“, fragt die Erstellerin des Beitrags?

Einige stimmen ein, andere warnen vor Vorurteilen. „Hab mich wohl gefühlt, und einen schönen Abend hatten wir auch“, schreibt jemand. Auch die (noch wenigen) Bewertungen von Besuchern auf der Facebook-Seite der Bar fallen positiv aus. Die Betreiberin selbst meint ebenfalls: „Es soll sich doch jeder sein eigenes Bild machen.“