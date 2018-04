VR-Bank Neckar-Enz „SISy“ kommt nach Kleinsachsenheim

Sachsenheim / Andreas Lukesch

In der Filiale der VR-Bank Neckar-Enz in Kleinsachsenheim sind derzeit die Bauarbeiter am Werk – und schon geht die Sorge um: Wird die Filiale geschlossen oder zum Automaten-Standort zurückgestuft?

Nein, im Gegenteil, beteuert VR-Bank-Vorstand Timm Häberele. Kleinsachsenheim soll zu einer Art Vorzeigestandort der modernen Bankfiliale werden. Das bedeutet: In Zukunft können die VR-Bank-Kunden die wichtigsten Transaktionen auch in Kleinsachsenheim via „VR-SISy“ abwickeln. Das Vorbild – und damit der erste Live-Chat-Bankschalter im Landkreis – steht seit Februar in einem 18-Quadratmeter-Raum am Vaihinger Eck zwischen Aral-Tankstelle und Burger King (die BZ berichtete) und erfreut sich mittlerweile einer zwar noch überschaubaren, aber um so begeisterten Kundschaft, wie Häberele hervorhebt.

Das Prinzip funktioniert so: Betritt der Bankkunde den „SISy“-Raum, begrüßt ihn Melanie Dumler oder eine ihrer Kolleginnen mit einem freundlichen Lächeln. Die Mitarbeiterin sitzt aber nicht in der Filiale, sondern in der Telefondienst-Zentrale der VR-Bank in Freiberg. Mit ihr kann der Kunde aber dennoch im persönlichen Gespräch – und das ist Häberele besonders wichtig – nicht nur seine Fragen bezüglich Konto, Einlagen oder Überweisungen besprechen, er kann auch die meisten Geschäfte direkt abwickeln. „Dazu muss er weder Knöpfe drücken, noch sich mit einer Bedienungsanleitung vertraut machen“, sagt Häberele.

Niederschwelliger Zugang

Die einzigen „Geräte“ neben dem Flachbildschirm mit dem Live-Bild von Melanie Dumler sind eine Kamera, die Dokumente oder eine EC-Karte nach Freiberg überträgt und ein Pad zum Unterschreiben.

Der Zugang ist, so der Bankvorstand, extrem niedrigschwellig und die Beratung so gut wie in der einer Filiale. Besser sogar, denn „SISy“ hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, so manche Bankfiliale in der Fläche kann da nicht mithalten. Und es funktioniert perfekt, davon kann sich jeder in Vaihingen überzeugen. „Natürlich haben viele Kunden erst einmal Vorbehalte gegenüber dem Verfahren“, weiß Häberele. „Aber, wer es einmal versucht hat, der ist begeistert.“

Die zweite „SISy“ der VR-Bank soll ab Juni in Kleinsachsenheim in Betrieb gehen. Damit geht die VR-Bank erstmals mit dem Angebot in eine Innerorts-Filiale. „Kleinsachenheim bietet sich an, weil die bisherige räumliche Situation nicht barrierefrei ist. Das werden wir ändern ,SISy’ wird ohne Treppenstufen erreichbar sein“, sagt Häberle.

Hinzu kommt, die Kleinsachsenheimer VR-Bank-Mitarbeiterin Martina Bluhm bleibt vor Ort und steht auch künftig für weitergehende Beratungsgespräche zur Verfügung. Häberele: „Wir erweitern unseren Service in Klinsachensheim also deutlich und verwirklichen dort schon heute die Bankfiliale der Zukunft.“