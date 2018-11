Planung „OriKultur“ wird fortgesetzt

Oberriexingen / Yasina Hipp

Mit dem 1225-jährigen Stadtjubiläum liegt ein besonderes und ereignisreiches Jahr hinter der Stadt Oberriexingen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „OriKultur“ fanden viele verschiedene Events wie zum Beispiel die Jubiläumsveranstaltung auf der Insel oder die Theaterspaziergänge, ebenfalls auf der Insel, statt. In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats blickte Bürgermeister Frank Wittendorfer zurück: „Das Feedback aus der Bevölkerung ist durchgängig positiv. Wir hatten immer Glück mit dem Wetter und bei fast jeder Veranstaltung hätten wir noch mehr Tickets verkaufen können.“ All die Veranstaltungen erforderten natürlich einen hohen Organisationsaufwand, wofür sich Wittendorfer auch bei allen Beteiligten bedankte.

Budget für „OriKultur“

Für all die Events im Rahmen der „OriKultur“ stellte die Stadt ein entsprechendes Budget zur Verfügung. Auf der Ausgabenseite rechnete man mit 56 000 Euro und mit 16 000 Euro auf der Einnahmenseite. Nachdem nun alle Termine, bis auf das Glühwein-Hüttle abgeschlossen sind, konnte das Budget knapp eingehalten werden, wobei Mehrausgaben durch Mehreinnahmen ausgeglichen wurden.

Jetzt muss noch die Komplett-Abrechnung abgewartet werden. „Das Jahr war durchaus erfolgreich und ein Mehrwert für unsere Stadt, ich finde wir sollten an einigen Veranstaltungen festhalten“, meint der Bürgermeister. Somit wird die Kulturreihe „OriKultur“ auch im nächsten Jahr mit weniger Veranstaltungen und auch geringerem finanziellem und organisatorischem Aufwand stattfinden. Einige Termine stehen sogar jetzt schon fest, wie eine Frühlingsveranstaltung am 17. März 2019 oder der Summer in the City plus Krämermarkt am 23. Juli 2019. Neben diesen alljährlichen Festen, steht auch ein Treffen mit der Partnerstadt Ennery auf dem Plan der Stadt. Bürgermeister Wittendorfer meinte: „Das Team im Rathaus ist auf jeden Fall motiviert, weiterzumachen.“

Info Die ebenfalls neue Veranstaltung Glühwein-Hüttle wird an allen Adventsfreitagen auf dem Kronenplatz vor der Bücherei stattfinden. Die Stadt will so das erfolgreiche Festjahr 2018 gemütlich ausklingen lassen.