Schwerpunkt Laufen „Es geht nicht von null auf hundert“

Sachsenheim / Michaela Glemser

Gründe, um mit dem Joggen anzufangen, gibt es viele. Allerdings sollten sich die Einsteiger ihre Ziele nicht zu hoch setzen. „Dieser Fehler wird ganz häufig gemacht. Wer eigentlich sehr unsportlich und unbeweglich ist, kann nicht gleich von 0 auf 100 starten“, empfiehlt Bianca Castan.

Die Fitnesstrainerin aus Kleinsachsenheim mit Schwerpunkt auf dem Outdoorbereich wird inzwischen als persönliche Trainerin von Laufeinsteigern aus der Umgebung gebucht. Die Anfängereinheit von 30 Minuten sollten die Neulinge auch nicht komplett in einem Tempo durchlaufen. Zunächst seien zehn Minuten Aufwärmphase ratsam. „So wird das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht und die Gelenke werden langsam erwärmt. Nach zehn Minuten können die Laufanfänger beginnen zu traben“, macht Bianca Castan deutlich. Auch Pausen seien erlaubt.

Sie betont, dass es beim Laufen vor allem darauf ankomme, nach vorne und nicht nach unten zu schauen, damit jeder aus „vollem Brustkorb“ atmen könne. „Anfänger müssen ihren Puls nicht sofort penibel kontrollieren. Eine gute Faustregel ist, dass sie sich beim Joggen ohne Probleme nebenher unterhalten können. Wenn dies möglich ist, stimmt das Tempo“, betont die Kleinsachsenheimer Fitnessexpertin.

Nicht für jeden Menschen ist Joggen geeignet. Daher ist es ratsam, vor Beginn mit seinem Arzt zu sprechen. Ebenso wichtig ist die passende Ausrüstung für einen erfolgreichen Laufstart. Dabei kommt es besonders auf gutes Schuhwerk an. „Sehr gute Beratung gibt es in einem Fachgeschäft, denn die Anforderungen an die Schuhe sind individuell ganz unterschiedlich. Sportler, die Probleme mit der Achillessehne haben, kommen mit festen Schuhen eher nicht so gut zurecht. Manche Jogger wiederum rollen verstärkt nach außen ab, wieder andere laufen x-füßig. Es ist auch ein Unterschied, ob ich überwiegend auf Asphalt und hartem Untergrund oder im Gelände und auf Waldboden laufe“, erläutert die Sachsenheimer Stadträtin (Freie Wähler) und Polizeihauptkommissarin. Zudem sollten die Laufschuhe eine halbe bis eine ganze Nummer größer gekauft werden, damit sich die Füße beim Joggen noch ausdehnen können.

„Tolle Strecken“ in Sachsenheim

Castan ist seit dem Jugendalter auf Laufschuhen unterwegs. Inzwischen ist sie drei- bis viermal in der Woche alleine oder mit Begleitung in Feld, Wald und Flur rund um Kleinsachsenheim aktiv. „Ein bis zwei Stunden dauert eine Einheit bei mir, wobei ich auch immer wieder für Abwechslung sorge. Ich baue kurze Sprints ein, bezwinge Treppenstufen oder mache beim Laufen auch Übungen zur Stärkung der Nackenmuskulatur. Das Stadtgebiet Sachsenheim bietet zum Joggen wirklich tolle Strecken“, schwärmt Bianca Castan. Sie rät jedem Beginner sich einen Begleiter zu suchen und die Lauftermine fest im persönlichen Wochenplan zu verankern. Förderlich zur Überwindung des „inneren Schweinehundes“ sei es zudem, die Laufschuhe schon am Abend vorher hervorzuholen, um durch sie immer wieder an das Laufen erinnert zu werden.

„Das eigene Körpergefühl ist beim Joggen von ganz wichtiger Bedeutung. Darauf sollte jeder hören, um sich nicht zu überanstrengen oder gar Verletzungen zu riskieren. Der eigene Körper sagt auch, wenn er zu mehr bereit ist“, unterstreicht die Kleinsachsenheimerin. Mit regelmäßiger Übung gelingt es Bianca Castan auch, Laufanfänger innerhalb eines Jahres so fit zu trainieren, dass sie am beliebten Bietigheimer Silvesterlauf teilnehmen können. „Im vergangenen Jahr war ich mit einer größeren Gruppe mit von der Partie. Viele hätten vor nicht allzu langer Zeit noch gedacht, dass sie dazu nie in der Lage wären“, erzählt Bianca Castan.