Tender „Der Tango ist ein malerischer Tanz“

Sachsenheim / Gabriele Szczegulski

Es lag nahe, sagt die Sachsenheimerin Margarete Eckert-Preisser, in Sachsenheims Kulturbahnhof Tender auszustellen, da sie auch Mitglied im Verein Ibisa ist. Noch näher lag es, sagt sie, den Tango Argentino zu malen. Sie liebe diesen Tanz, der Körperbeherrschung und Leidenschaft gleichermaßen fordere und ausdrücke. Gemeinsam mit ihrem Mann tanzt sie auch Tango, geht gerne in Tango-Bars, und sie lernt derzeit Spanisch.

Obwohl der Begriff „malen“ im Zusammenhang mit den im Tender ausgestellten Bildern nicht das richtige Wort ist, denn die Künstlerin setzte dem Tanz in einer Art Lithografie ein Denkmal, nicht, indem sie den Pinsel schwang. „Der Tango ist ein malerischer Tanz, das wollte ich darstellen, aber nicht auf die kitschige Art“, sagt sie. Die Rundungen, die Formen, die Bewegungen eines Tango tanzenden Paares seien wie ein Gemälde.

Die Serien, die sich rund um den Tango ranken, stellt die Sachsenheimer Künstlerin derzeit im Tender aus und kreiert damit eine Szenerie, wie sie in Tangobars überall auf der Welt zu finden ist. Eckert-Preisser hat die Figuren des Tangos eingefangen: in Fotos und Zeichnungen sind die sich rhythmisch bewegenden Körper zu sehen. Dann hat sie diese Zeichnungen vom Papier auf Papier mit Fettkreide gedruckt – eine außergewöhnliche, aber sehr alte Art der Lithografie.

Durch Farbe oder andere Betonungen werden die Symbole des Tangos, wie das Bandoneon, verstärkt. Eckert-Preisser spielt mit allen Möglichkeiten des Mediums Druck von Papier auf Papier, macht den Hintergrund malerisch und reduziert die Figuren.

Altertümliches verstärken

Oder sie legt Wachs über den Druckabzug, so wird das Altertümliche, die Sentimentalität des Kunsttanzes verstärkt und hinter einer Art Vorhang romantisiert. Ein Tanzpaar besteht nur noch aus Konturen und wird deshalb umso präsenter. „Der Tango ist Leidenschaft und präzise Kunst in einem. Das wollte ich in meine Kunstform übertragen“, sagt Eckert-Preisser.

Info Die Ausstellung Tango von der Künstlerin Margarete Eckert-Preisser ist noch bis Ende Oktober im Tender, Bahnhofstraße 7, im Sachsenheimer Bahnhof zu sehen.

www.ibisa-sachsenheim.de