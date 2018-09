Diamanthochzeit „Bei uns hat sich alles verdreifacht“

Sachsenheim / Von Yasina Hipp

Auf dem Sofa im Wohnzimmer des Ehepaars Zockoll sitzen viele verschiedene Puppen nebeneinander. „Über die Jahre haben sich die ganzen Puppen angesammelt, meistens waren es Geburtstagsgeschenke“, so Gerda Zockoll. Nun will sie ein paar der Sammelstücke verschenken, am besten an die Enkel oder Urenkel. Eine Möglichkeit dazu ergibt sich schon am kommenden Wochenende. Die ganze Familie kommt nämlich zusammen. Der Grund: Gerda und Horst Zockoll feiern am heutigen Mittwoch ihre diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren sind die beiden nun verheiratet. „Kennengelernt haben wir uns in Tamm auf der Arbeit. Ich war Metzger und meine Frau hat dort im Haushalt geholfen“, erinnert sich Horst Zockoll „da war ich 20 und sie 17 Jahre alt.“

Wenige Jahre später gaben sie sich am 26. September 1958 das Ja-Wort auf dem Standesamt. „Kirchlich haben wir erst ein Jahr später, am 11. Juni, geheiratet, da zwischendurch unser erster Sohn auf die Welt gekommen ist“, so die 79-Jährige Gerda Zockoll. Wenig später sind zu dem Sohn noch zwei weitere Kinder dazugekommen. „Bei uns hat sich nach unseren drei Kindern alles verdreifacht“, sagt sie. Insgesamt hat das Ehepaar inzwischen nämlich drei Enkel und auch drei Urenkel.

Seit knapp 50 Jahren wohnen die beiden in Kleinsachsenheim. Gemeinsam führten sie rund 20 Jahre lang die Gaststätte Lamm, nachdem sie erst das Vereinsheim des TSV Kleinsachsenheim bewirteten. „Ich habe gekocht und geschlachtet. Meine Frau hat mir in der Küche geholfen und auch die Gaststätte sauber gehalten“, sagt der 82-Jährige.

Der Betrieb in der Gaststätte ließ ihnen nicht viel Freizeit. Ab und zu waren sie im Urlaub in Spanien. Horst Zockoll meint: „In den ganzen 60 Jahren haben wir selten gestritten. Natürlich gab es mal Wortwechsel, aber das muss auch mal sein. Und unsere gemeinsame Leidenschaft, das Kochen und die Gaststätte hat uns zusammen gehalten.“

Für den heutigen Jubiläumstag ist bei den Zockolls nichts Großes geplant, am Wochenende kommt dann die ganze Familie zusammen. Das Paar freut sich: „Das wird schön, wenn alle zusammen kommen. Bis dahin genießen wir noch das Wetter und setzen uns wenn es das Wetter noch erlaubt auf die Veranda und trinken Kaffee.“