Sachsenheim „Ausbau ist dringend notwendig“

Sachsenheim / Michaela Glemser

Bis 2025 braucht die Stadt Sachsenheim nach den aktuellen Prognosen des Kindergartenbedarfsplans elf weitere Betreuungsgruppen (die BZ berichtete). „40 angemeldete Kinder können wir bereits jetzt nicht unterbringen. Daher ist der Ausbau der Kinderbetreuung dringend notwendig“, betonte Bürgermeister Horst Fiedler in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend. Daher wollen die Verantwortlichen der Stadt im Rahmen von Machbarkeitsstudien überprüfen lassen, ob bestehende Einrichtungen erweitert werden können.

Zwei neue Gruppen

So soll der Kindergarten Arche Noah unter der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Großsachsenheim um einen Anbau für zwei Gruppen vergrößert werden. Die Kinderbetreuungseinrichtung würde künftig 137 Kinder in sechs Gruppen beherbergen. Die Vertreter eines Schorndorfer Planungsbüros sollen Planungsskizzen möglicher Anbauvarianten erarbeiten, eine erste Kostenschätzung vorlegen, aber auch die mögliche Integration der neuen Gruppen in das pädagogische Konzept der Einrichtung überprüfen. „Es soll weiterhin festgestellt werden, ob die verbleibende Spielfläche im Freien für die Kinder noch ausreicht und ob genügend Parkmöglichkeiten vor dem Kindergarten vorhanden sind“, machte Michael Miorin-Bellermann, Hochbauamt, deutlich.

Ausschussmitglied Günter Dick, Grünen Liste, gab zu bedenken, warum überhaupt eine Machbarkeitsstudie zu erstellen sei, da es eigentlich doch nur noch um die Planungsskizzen gehe. „Ich warne davor, immer alles auf die Bestandsgebäude der Kinderbetreuungseinrichtungen konzentrieren zu wollen“, sagte Dick und ergänzt: „Die verbleibende Fläche reicht nach dem Anbau nicht mehr für den Bewegungsspielraum der Kinder aus. Beim Kindergarten Arche Noah gibt es schon jetzt große Probleme wegen fehlender Parkmöglichkeiten.“

Auch sein Fraktionskollege Thomas Wörner erinnerte daran, dass es beispielsweise beim Kindergarten in Hohenhaslach viel Freifläche für einen möglichen Anbau gäbe. „Warum lassen wir nicht dafür eine Machbarkeitsstudie erstellen? Wir sollten alle Kindergarteneinrichtungen in der Stadt berücksichtigen und nicht nur in Großsachsenheim“, so Wörner.

Ausschussmitglied Florian Essig von der CDU jedoch bemerkte, dass es bei einer Erweiterung der Anzahl der Kindergartengruppen um eine Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung gehe, über die im Verwaltungsausschuss und im Gemeinderat abgestimmt werden müsse. Bürgermeister Horst Fiedler sicherte den Ausschussmitgliedern zu, dass das Ergebnis der Machbarkeitsstudie von den Gemeinderäten beraten werden würde.

„Die schon getroffenen Gemeinderatsbeschlüsse sehen vor, zunächst eine neue Waldkindergartengruppe einzurichten und einen möglichen Anbau des Kindergartens Arche Noah zu überprüfen. Wir brauchen aber immer noch neun weitere Kindergartengruppen. Daher müssen wir auch in anderen Stadtteilen nach Erweiterungsmöglichkeiten schauen. Zunächst arbeiten wir nur die Ratsbeschlüsse ab“, erläuterte Horst Fiedler.

Bei zwei Enthaltungen stimmten die Ausschussmitglieder der Beauftragung der Machbarkeitsstudie zu. Eine solche Studie soll ein externer Planer auch für den Kindergarten Regenbogen in Großsachsenheim erstellen. Das Gebäude in der Goethestraße ist erheblich in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Zudem muss der zweite Rettungsweg aus dem Obergeschoss dringend hergestellt werden. Im Rahmen einer Generalsanierung des Kindergartens könnte auch eine weitere Betreuungsgruppe im Obergeschoss eingerichtet werden. Ob dies umsetzbar ist, sollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zeigen. Derzeit sind im Kindergarten Regenbogen 95 Kinder zwischen drei und sechs Jahren untergebracht.

Rund 30 000 Euro an außerplanmäßigen Haushaltsmitteln sollen im Etat 2018 zudem noch bereitgestellt werden, um im Schlosskindergarten in Großsachsenheim das Leiterinnenbüro aus dem Obergeschoss des Kindergartengebäudes in einen vorgelagerten Schuppen zu verlegen, der extra dafür umgebaut wird. Im Dachgeschoss fehlen die entsprechenden Rettungswege, die nur mit großen Kosten herzustellen sind.