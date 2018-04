Asyl „90 Plätze sind keine Massenunterkunft“

Vaihingen / mba

Von 100 000 Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, muss die Stadt Vaihingen rechnerisch 35 aufnehmen. Die Frage nach dem Wo sorgt auch hier regelmäßig für Diskussionen. In Kleinglattbach informierte die Verwaltung am Dienstagabend über das Unterbringungskonzept für die Zeit bis Ende 2019.

Der nach der Kernstadt einwohnerstärkste Stadtteil steht gerade im Zentrum der Debatte. Der Gemeinderat hatte im März beschlossen, in der Industriestraße und im Weinbergweg zwei Unterkünfte für 90 und 50 Personen zu schaffen. Gleichwohl ging es an diesem Abend in erster Linie um das gesamtstädtische Konzept, wie Oberbürgermeister Gerd ­Maisch bei seiner Begrüßung der gut 150 Bürger unterstrich.­

Daran, dass die Unterbringung bisher gut funktioniert habe, ließ der OB keinen Zweifel. Fast 600 Menschen seien Vaihingen seit 2015 zugewiesen worden. „Das merken aber die Allerwenigsten.“ Was auch daran liege, dass die meisten Flüchtlinge „froh und dankbar“ seien und keine Schwierigkeiten bereiteten. Das konnte auch der Vaihinger Polizeirevierleiter bestätigen: Gewiss, es gebe bei Straftaten einen Anteil an Flüchtlingen unter den Verdächtigen, so Thorsten Gellhaus. Dieser sei aber deutlich rückläufig und liege im Bereich des Vaihinger Reviers noch unter dem Durchschnitt des Ludwigsburger Polizeipräsidiums.

Insgesamt leben derzeit 562 Flüchtlinge im Vaihinger Stadtgebiet: 189 werden in der vorläufigen Unterbringung durch den Landkreis Ludwigsburg betreut, 267 Personen befinden sich im Rahmen der Anschlussunterbringung in städtischer Obhut. Weitere 106 Menschen hätten bereits eine private Unterkunft gefunden, erklärte Ordnungsamtsleiter Matthias Volk. Wie viele Flüchtlinge in den nächsten Monaten noch hinzukommen, lasse sich nicht genau sagen. Man rechne damit, dass bis Ende des Jahres 2019 noch fast 200 Plätze geschaffen werden müssten. Deshalb plant die Stadt, drei marode Gebäude in der Vaihinger Hauffstraße neu zu bauen und die dortigen Kapazitäten von derzeit 78 Plätzen um 50 weitere Plätze aufzustocken.

Betreut werden die Neuankömmlinge inzwischen längst nicht mehr nur durch die Asyl-Arbeitskreise. Seit Mai 2016 hat die Stadt mit Rebecca Ogunwede und Silke Gerhard zwei Integrationsbeauftragte. In den Unterkünften des Landkreises übernehmen diese Aufgabe Integrationsmanager wie Sinem Özcelik vom DRK. Olaf Büscher vom AK Asyl Vaihingen erklärte: Die Ehrenamtlichen stünden den Menschen mittlerweile vor allem bei Problemen des Alltags zur Seite, beispielsweise wenn es familiäre Streits gebe.

Gute Zusammenarbeit

Die gute Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamtlichen betonte auch Christiane Henkelmann vom Forum Asyl Kleinglattbach. Kritik übte sie jedoch am geplanten Standort Industriestraße: zu abgelegen und mit 90 Bewohnern zu groß, befand sie. Das werde ehrenamtliche Helfer eher abschrecken. Die Bürger sind hier gespalten. Dort allerdings von einer menschenunwürdigen Unterbringung zu sprechen, sei eine Unverschämtheit, kritisierte Stadträtin Sieglinde Kühnle entsprechende Wortmeldungen mehrerer Bürger. Eine zentrale Unterkunft, in der man die Menschen unter Kontrolle habe, sei nicht verkehrt. Auch die städtische Integrationsbeauftragte konnte an der Größe der geplanten Unterkunft nichts Schlimmes entdecken. In der Auricher Straße in Vaihingen seien ähnlich viele Menschen untergebracht, erinnerte Rebecca Ogunwede. Und ein Gebäude mit 90 Plätzen sei noch lange keine Massenunterkunft, warf OB Maisch ein.