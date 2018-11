Markgröningen 75 Liter Blut aus einem Menschen

Markgröningen / Yannik Schuster

Ein ausgewachsener Mann hat etwa sechs Liter Blut im Körper. So auch Jörg Mezger aus Markgröningen. Mehr als zehnmal so viel Blut hat der heute 53-Jährige bereits gespendet. 150 Mal hat er sich in den vergangenen 30 Jahren pieksen lassen, das sind umgerechnet etwa 75 Liter. Dafür wurde der 53-Jährige jetzt mit anderen Blutspendern im Markgröninger Rathaus ausgezeichnet.

An sein erstes Mal erinnert sich der gebürtige Markgröninger noch genau: „Ich bin über einen Arbeitskollegen dazugekommen.“ Dieser habe ihn zur Blutspende mitgenommen. Überredet werden musste der damals 21-Jährige nicht. Später, bei der Bundeswehr, setzte er das Spenden fort. Mezger lacht: „Dort hat man dafür einen Tag Urlaub bekommen.“ Das war auch das einzige Mal, dass der Hausverwalter und Immobilienmakler bei einer anderen Organisation als dem DRK gespendet hat.

Im Berufsleben sei er dann mit einem Kollegen regelmäßig zum Spenden gegangen. Die maximale Anzahl von vier Spenden pro Jahr – Männer dürfen alle drei Monate spenden – habe er dabei in der Regel auch erfüllt. Im Gegensatz zu manch anderen, hat Mezger noch nie negative Erfahrungen gemacht. „Andere kippen auch schon einmal um. Ich vertrage es aber einfach gut.“

Das Essen ist immer gut

Einen Lieblingsort zum Spenden hat Mezger nicht, es gebe aber durchaus gute und schlechte Örtlichkeiten. Gut geeignet seien etwa Sporthallen oder sonstige Räume mit viel Platz. Das Mittagessen oder Vesper, das die Spender nach getaner Arbeit bekommen, sei aber immer gut. „Das DRK gibt sich da wirklich Mühe“, betont Mezger.

Obwohl er nicht erfährt, was genau mit seinem Blut geschieht, fühle es sich gut an, einen Beitrag zu leisten und der Bevölkerung etwas Gutes zu tun. Er selbst sieht es als Teil seiner Bürgerpflicht.

Jörg Mezger möchte mit seinem Engagement auch andere Menschen motivieren Blut zu spenden. In seiner Familie ist er allerdings der einzige Spender, seine Frau war früher Spenderin, seine Kinder sind noch zu klein.

„Die Nadel tut nicht weh, der Stich in den Finger, um den Eisengehalt des Blutes zu testen, ist viel schlimmer“, versucht er anderen Mut zu machen. Man müsse einfach seine Angst überwinden, denn im Verhältnis zu anderen Dingen, die so manch einer auf sich nimmt, sei Blutspenden überhaupt kein Problem, so Mezger. So kann davon ausgegangen werden, dass die 150 Spenden des Markgröningers noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sind.