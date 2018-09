Oberriexingen 60 neue Urnenkammern geplant

Oberriexingen / Von Rudi Kern

Wie in anderen Städten und Gemeinden zeichnet sich in Oberriexingen ebenfalls der Trend zur Belegung von Urnenwänden ab. Von 28 Bestattungen im vergangenen Jahr auf dem Oberriexinger Friedhof waren 14 Urnenbestattungen gewünscht. Darunter vier für Urnenerdgräber und zehn in den Urnenwänden. Bereits im laufenden Jahr wählten die Hinterbliebenen für die letzte Ruhe ihrer Verstorbenen bei zehn von 17 Bestattungen die Urne, merkte Bürgermeister Frank Wittendorfer in der Sitzung des Gemeinderats an. Acht Kammern, die mit drei Urnen zu belegen sind, sowie 16 Bestattungsplätze, informierte der Rathauschef zum aktuellen Stand für Urnen. Von Seiten der Verwaltung kam daher der Vorschlag die Erweiterung der vorhandenen Urnengemeinschaftsanlage noch in diesem Jahr anzugehen.

74 000 Euro für 15 Stelen

Die mit der Planung beauftragte Landschaftsarchitektin Sonja Wahl stellte die dringliche Maßnahme im Gremium vor. Die Stuttgarter Planerin betreute schon einen ersten Abschnitt 2011/2012, bei dem weitere Stelen auf dem Gottesacker hinzukamen. Einstimmig entschied sich das Ratsgremium für die zeitnahe Erweiterung der Stelen mit den Urnenwänden. Mit 74 000 Euro errechnete Wahl die Gesamtkosten für zunächst 15 Stelen, die insgesamt 60 Kammern aufweisen. Rund 42 000 Euro allein für das Gestein der Urnenanlage, zirka 23 000 Euro für die Begrünung und die Pflasterung zur weiteren Gestaltung. Die neu hinzukommenden Stelen sollen dabei in Split gesetzt werden, wie die Planerin ausführte. Eine beschränkte Ausschreibung für die Maßnahme wird nun die Verwaltung auf den Weg bringen, damit eine Vergabe noch vor der Winterpause getätigt werden kann.

Eine vorausschauende Weiter­entwicklung, mit den neuen Formen der Bestattung einhergehend, soll für das Friedhofsareal angepackt werden. Eine Gesamtkonzeption, die nach und nach und je nach finanzieller Situation sowie der Nachfrage umgesetzt werden könne, regte der Bürgermeister zudem an. Dabei müssten ebenfalls alternative Bestattungsformen berücksichtigt werden.­

Oberste Priorität dabei soll die Belegung aller Grabstätten in den mit der Mauer umgebenen inneren Bereich des Friedhofes haben. In der Oberriexinger an der Sersheimer Straße gelegenen Begräbnisstätte sind noch 57 Felder außerhalb der Friedhofsmauern angelegt. Hierbei handelt es sich um bis zum Jahre 2027 belegte Gräber. Insgesamt 104 Grabfelder sind noch innerhalb der Friedhofsmauer möglich. Für die rund 3000 Quadratmeter frei werdenden Flächen könnten neue Überlegungen angestrengt werden, so die Gartenbauarchitektin zu zukünftiger Gestaltung. Durchaus eine Möglichkeit zur Umwandlung in eine Grünanlage oder für einen Spielplatz, so Sonja Wahl. Letzteres sei als Ersatz für den überbauten früheren Schulzengarten denkbar. Etwas provokant, aber möglich, so die Planerin.

„Für Überlegungen haben wir noch ein paar Jährchen Zeit“, so der Verwaltungschef zu den ins Feld geführten Alternativen.

Im weiteren Blick in die nahe Zukunft sieht Bürgermeister Wittendorfer eine Neuanlage von vier Baumbestattungsfeldern im inneren Bereich. Gedacht ist hierbei an kleine Trauerbäume, die das Areal zieren, so der Vorschlag der Planerin. Einer vorläufigen Gesamtkonzeption stimmte der Gemeinderat zu. Nach einer Kostenschätzung sollen die Pläne erneut zur Beratung auf den Ratstisch kommen.