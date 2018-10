Erhebung 410 Akte gegen die Demokratie

Fälle im Kreis Ludwigsburg 2017

5. Januar: Flugblätter mit Verschwörungstheorien bezüglich des Holocausts in Marbach.

29. Januar und 15. Februar: Zeichen verfassungswidriger Organisationen und Vorfälle der Volksverhetzung bei Protesten an einem Flüchtlingsheim in Besigheim.

11./12. März: In Mundelsheim werden Tische mit Hakenkreuzen beschmiert.

26. April: Islamfeindliche und anti-muslimische Beleidigungen in Sachsenheim.

24. Mai: Zeichen verfassungswidriger Organisationen bei Protesten vor Flüchtlingsunterkünften in Freiberg.

10. Juni: Rassistische Symbole an einem Haus in Ludwigsburg.

28. Juni: In Gemmrigheim werden Flüchtlinge verletzt.

11. Juni: Flüchtlinge in Bietigheim-Bissingen beleidigt.

11. August: Eine Betrunkene besprüht am Bietigheimer Bahnhof Fenster mit Hakenkreuzen und einem rechtsextremen Schriftzug.

18. August und 18. September: Volksverhetzung in Ludwigsburg bei Protesten wegen Flüchtlingsheimen.

23. August: Islamfeindliche und antimuslimische Beleidigungen in Ludwigsburg.

7. Oktober: Ein Asylbewerber wird in der S-Bahn von Ludwigsburg nach Stuttgart niedergeschlagen.

Bis Oktober: Bei vier Reichsbürgern im Kreis werden mehr als 100 meist großkalibrige Waffen sichergestellt, 55 werden überprüft. msc