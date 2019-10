Wer auf den Straßen im Kreis unterwegs ist, dem bietet sich jeden Morgen dasselbe Bild: Staus sorgen für Verzögerung bei den Autofahrern. Bus und Bahn sind nicht für alle eine Alternative. Und seit der neue Metropolexpress fährt, häuft sich die Kritik am Schienenverkehr. Was kann also getan werden, dass der morgendliche Weg zur Arbeit nicht regelmäßig frustrierend ausfällt. Diese und weitere Fragen wollen Schüler des Lichtenstern-Gymnasiums gemeinsam mit vier Experten und BZ-Redakteur Mathias Schmid an diesem Mittwoch, 19 Uhr, im Foyer des Lichtenstern-Gymnasiums erörtern.

Das 19. Wirtschaftsgespräch wird erneut vom Gymnasium, der Bietigheimer/Sachsenheimer/Bönnigheimer Zeitung sowie der Stadt Sachsenheim veranstaltet. Es steht unter dem Motto „Mobilität der Zukunft“. Gäste sind Ricarda Becker von der deer GmbH, die unter anderem in Sachsenheim E-Carsharing anbietet, Nachhaltigkeitsguide Werner Burkhardt aus Sachsenheim, Julius Emrich, Assistent der Geschäftsführung beim Autohaus Weller in Bietigheim-Bissingen und Dr. Jürgen Wurmthaler, Leitender Direktor für Wirtschaft und Infrastruktur beim Verband Region Stuttgart.

Schüler sind vorbereitet

Acht Schüler der Klasse 11 haben sich auf diesen Abend vorbereitet. Die vier jungen Frauen Heidi Schüle, Ina Schweizer, Marisa Grob und Jil Schelle werden den Abend mit einem Impulsvortrag zum Thema eröffnen. Sie stellen sich auch die Frage: Wie werden wir zum 29. oder 39. Wirtschaftsgespräch anreisen? Außerdem rückt bei ihnen das Thema Umweltschutz in den Fokus. Was erledige ich am besten mit welchem Verkehrsmittel? Ein weiteres Thema, das für die Impulsgeberinnen an diesem Abend hohe Relevanz hat, ist die Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote und die Flexibilität.

Die Fragen in der Gesprächsrunde kommen dann von Max Litschel, Noah Schelle, Tobias Stein und Tizian Koller. Sie beleuchten das Thema Mobilität unter den vier Aspekten E-Mobilität, Umweltschutz, ÖPNV und Gütertransport. Nicht gut weg kommt bei allen acht Jugendlichen das Elektroauto. Zu sehr prägen negative Berichte über den Lithium-Abbau, ein wesentlicher Bestandteil von Akkus und Batterien, nicht nur beim Auto – ihre Sicht auf jene Mobilitätsform, auf die in Deutschland aktuell gesetzt wird. Die vier männlichen Schülermoderatoren greifen dabei auch die Frage nach der Energieversorgung auf: Kann zukünftig die Nachfrage an Strom überhaupt gedeckt werden? Und ist dieser Strom dann auch sauber?

Doch wie stellen sich die Schüler eigentlich die Mobilität der Zukunft vor? Ohne Auto jedenfalls nicht. Alle acht Jungreferenten wollen definitiv den Führerschein machen oder sind schon dabei. Zu unflexibel ist ihnen das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Für die 16- und 17-Jährigen ist klar: So lange Bus und Bahn nicht deutlich attraktiver werden, wollen sie aufs Auto nicht verzichten. Mobilität müsse „in erster Linie umweltfreundlicher, intelligenter, sicher vernetzter und dabei verschiedene Verkehrsträger kombinierend werden“, ist die Überzeugung der vier jungen Frauen. Was in der Region diesbezüglich machbar ist, müssen nun die Referenten aufzeigen.