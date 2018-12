Pfullingen Zwölf Posten in 15 Minuten besetzt

swp

Es freut mich sehr, dass die Arbeit meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen und auch mein Wirken eine derartige Zustimmung bei den Vereinsmitgliedern erfährt,“ so der kurz vorher wiedergewählte Erste Vorsitzende des Trachtenvereins Echaztaler Pfullingen Uli Sautter. Keine 15 Minuten hatte es gedauert, bis der zwölf Posten umfassende Vorstand gewählt war. Und dem nicht genug, wurden alle Amtsinhaber ohne Stimmenverluste wiedergewählt. Sautter hat dieses Ergebnis aber nicht überrascht: „Unsere Arbeit innerhalb der Vorstandschaft ist von angeregten, aber stets fairen Diskussionen geprägt. Ich kann mich immer auf alle Vorstandsmitglieder verlassen. Durch den geringen Wechsel auf den Posten in den letzten Jahren läuft mittlerweile vieles ohne stundenlange Abstimmungen ab. Jeder kennt die Stärken des anderen und bringt seine eigene Fähigkeiten ein.“

Bei den Wahlen wurde Uli Sautter bereits das neunte Mal in Folge ins Amt des ersten Vorsitzenden gewählt und steht somit seit 16 Jahren dem Verein vor. Bernd Trißler wurde ebenfalls als dessen Stellvertreter im Amt bestätigt.

Auch bereits langjährig im Amt und wieder gewählt wurde Peter Sautter als Kassierer. Seine Vertretung übernimmt erneut für eine weitere Amtsperiode Beate Sautter. Revisorin bleibt Almut Nawroth. Die Position des ersten Schriftführers begleitet weiterhin Oliver Brand, die der zweiten Schriftführerin Sandra Groß. Jugendleiterin Elisa Nawroth wurde ebenso von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Die Gruppen des Trachtenvereins haben die bisherige Arbeit der Übungsleiter gleichfalls gewürdigt und bekundeten dies durch die Wiederwahl von Alexander Banzhaf (Erster Vorplattler), Andreas Nawroth (zweiter Vorplattler) und Ruth Banzhaf (Dirndlvertreterin). Leiter der Echaztaler Volksmusikanten bleibt Peter Groß.

Im weiteren Verlauf der Generalversammlung konnten die beiden Vorsitzenden langjährige Mitglieder ehren und verliehen unter anderem Matthias Sautter die Nadel für zehn Jahre Mitgliedschaft bei den Echaztalern. Besonders erwähnte Uli Sautter bei der Ehrung, dass man auf den Burschen sehr stolz sei, da er trotz des jungen Alters bereits seit Jahren ein festes Mitglied der Schuhplattlergruppe ist und bei den Auftritten schon lange zur Stammmannschaft zählt. „Schön, dass ihr uns so lange die Treue gehalten und uns unterstützt habt“, lobte Uli Sautter auch das Engagement von sechs anwesenden Mitgliedern, die gemeinsam die Ehrung für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit persönlich entgegennahmen. Neben Marianne Kristen und Manfred Strobl waren dies Brigitte Raisch und Günther Raisch, sowie Gunter Keppler und Bernd Trißler. Trißler wurde dabei nochmals besonders hervorgehoben, da er nicht nur in der aktiven Gruppe mittanzt, sondern sich eben seit nunmehr 18 Jahren als zweiter Vorsitzender um das Vereinsheim und viele operative Tätigkeiten kümmert, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Eine bisher noch nicht sehr oft vergebene Jubiläumsnadel durften Trißler und Sautter dann noch Maria Baur persönlich übergeben. Sie ist seit nunmehr 60 Jahren im Verein, hat dabei schon eine Vielzahl an Trachtenfesten besucht und kennt sich bei den Trachten aus wie kaum eine zweite.

Des Weiteren können die Echaztaler gemeinsam mit folgenden Mitgliedern auf eine langjährige Vereinszugehörigkeit zurückblicken: für zehn Jahre Alexander Schwarz, für 20 Jahre Peter Schaich und Kerstin Schaich, für 30 Jahre Iris Zöhrer und Alfred Zöhrer. Inzwischen stolze 40 Jahre stehen Josef Krug und Ursula Lihs dem Verein zur Seite.