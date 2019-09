Über 70 Stände sorgten für großen Besucherandrang beim Kreativ- und Biosphärenmarkt zwischen Linden – und Laiblinsplatz. Kreativ waren gestern nicht nur die Kunsthandwerker und die kunstgewerblichen Produkte. Fantasievolles gab es auch an den Ständen, die Lebensmittel, sowie heißes Essen und kalte Getränke im Angebot hatten. An den insgesamt 73 Ständen war jede Menge Feines anzutreffen – und der Kreativmarkt war bereits zur Mittagszeit gut besucht.

Ein besonderes Augenmerk hatten die Besucher am Tisch der ältesten Kunsthandwerkerin. Die 95-jährige Berta Brösamle flechtet mit viel Hingabe Blumenkränze und solche mit anderen Pflanzen. Mit stoischer Ruhe erklärte sie den Interessenten auch, weshalb sie denn auch Silberdisteln verarbeitet. „Die darf ich freilich nicht in der Natur pflücken, aber die Mönche aus Dettingen versorgen mich damit immer auf dem Reutlinger Wochenmarkt.“

Die in Pfullingen geborene Künstlerin lebt in Reutlingen und verbindet mit ihrem Schaffen das Handwerk mit der Gesundheit. „Wenn ich beim Flechten bin, spüre ich meine Arthrose nicht, dann sind alle Schmerzen weg.“ Erst vor sechs Jahren hat sie hochbetagt mit ihren Arbeiten angefangen.

Ein kleiner Schmerzen war für die Veranstalter des Kreativmarkts zwischen Linden-, Passy- und Laiblinsplatz dann aber doch der Umstand, dass es – einmal mehr – mit der Koordination von Veranstaltungen in der Stadt nicht geklappt hat. Der Publikumsmagnet , der Tag der Feuerwehr, zog doch viele Besucher ab. Ansonsten pendelten die Leute eben von einem Event zum anderen.

Ob fair gehandelte Waren hier oder Fischbrötchen dort, eigene Ketchupkreationen, Schmuck oder Marmeladen und feiner Fruchtessig: Das Publikum hatte eine reichhaltige Auswahl an Dingen aus Holz, Ton, Papier, Metall und Mineralien, an Klamotten, Gefilztem und Schmuck, Töpfer- oder Korbwaren.

Zugelassen waren seitens der Stadtverwaltung und des Marktleiters Kurt Mollenkopf wie in den Vorjahren auch nur regional erzeugte Produkte, wie zum Beispiel Speiseöle und Honig. Einzigartiges aus den verschiedensten Bereichen gab es zu entdecken und so mancher Anbieter blickte dann schon auch mal zeitlich voraus auf Weihnachten.

Wer Kunsthandwerk einmal ausprobieren wollte, konnte auch dies tun: Papierperlen aus Altpapier, Kettenknüpfen, schmieden, Körbe flechten und filzen wurden da unter fachkundiger Leitung angeboten. Auch das Mosten will gelernt sein. Der Obst- und Gartenbauverein holte selbst kleine Leute an ihre Apfelpresse. Die jungen Leute konnten auf dem Kreativmarkt auch zur Buchlesung gehen. Außerdem erfuhren sie von den medizinischen Fähigkeiten der Rotkreuzler in deren „Bärenhospital“.

Wer es sportlich mochte, ging zu den Zumba- und Tango-Tanzvorführungen. Am Stand der Fairtrade-Stadt Pfullingen konnten Kinder nach Herzenslust basteln. Ob Spanferkel im Weckle, Cocktails, Baumkuchen, Wildfrüchte oder südländische Spezialitäten: Nicht nur die Einkaufstaschen wurden mit feinen Produkten gefüllt, auch die Mägen. Parfümierte Seifen waren zu haben. Und manch ein Marktbesucher scheute auch vor einer einzigen Knoblauchknolle für drei Euro nicht zurück.

Eine große Völkerwanderung war am gestrigen Sonntag ebenfalls zu beobachten: Die Karawanen der Erlebnislustigen begegneten sich dann irgendwo zwischen Marktplatz und Bismarckstraße, zwischen Kreativmarkt und Feuerwehrtag.