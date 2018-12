Jahresrückblick Zwischen „K“ und ISEK

Pfullingen/Lichtenstein/Eningen / Evelyn Rupprecht

Zwei Kürzel haben die Pfullinger durchs Jahr 2018 begleitet: Das große „K“, mit dem die Kulturwege überschrieben waren, und das ISEK, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, mit dem Pfullingen seine Zukunft definieren will. Weit über 40 Veranstaltungen haben die Bürger bei ihren Kulturwegen gestemmt, die von kitschig bis krass, von kulinarisch bis klassisch, von kritisch bis köstlich fast alles boten, was sich in Sachen Kultur auf die Beine stellen lässt. Der Höhepunkt der Pfullinger Veranstaltungsreihe dürfte das Wochenende an der Klosterkirche gewesen sein, bei dem in der Hitze des Hochsommers einen Tag und eine Nacht lang ein Programm geboten wurde, das kaum abwechslungsreicher hätte sein können.

Das ISEK indes hat die Bürger vielleicht nicht ganz so oft, aber mit Sicherheit genauso intensiv aufeinandertreffen lassen. Bei Informationsveranstaltungen, in Zukunftswerkstätten und Fokus-Gruppen haben sie Ideen gesammelt, Anliegen formuliert und Projekte ersonnen, wie Pfullingen fit für die Zukunft bis zum Jahr 2035 werden könnte.

Zu Themenfeldern wie Siedlungsentwicklung und Mobilität, Flächennutzung und Wohnen haben sie sich unter anderem Gedanken gemacht und dabei Perspektiven eröffnet, für die ihnen das begleitende Planungsbüro Reschl Respekt zollen musste. Wie es jetzt weitergeht, das wird das ganz große Thema im kommenden Jahr sein. Denn nun sind die Stadt und der Gemeinderat am Zug – sie bestimmen, welche Projekte schon 2019 umgesetzt werden können und welche noch warten müssen.

Warten: Das ist auch das Stichwort für etwas anderes, das sich im vergangenen Jahr in Pfullingen getan hat. Seit dem Sommer gilt Tempo 30 in den Wohngebieten – was von den Bürgern gut aufgenommen worden wäre, wären da nicht die Steilstrecken gewesen, an denen die Rechts-vor-Links-Regelung eingeführt wurde. Das ewige Anfahren und Abbremsen, die Warterei am Berg eben, hat für Aufregung und Ärger gesorgt. Die Stadt hatte ein Einsehen. Die Vorfahrt wird nun wieder wie gehabt geregelt. Was auch für den Elisenweg gilt, der ja in seiner Verlängerung die Zufahrt zum Übersberg bildet, an der die Stadt fast eineinhalb Jahre mit Hochdruck arbeiten ließ. Kurz vor Weihnachten kam dann die gute Nachricht: Die Steige ist wieder befahrbar. 1,3 Millionen Euro wurden investiert, damit zwei großräumige Hangrutschungen beseitigt werden konnten.

Tempo 30 war indes auch in Lichtenstein ein Thema. Dort gilt es auf der gesamten Ortsdurchfahrt zwar schon seit längerem, dass die übergeordneten Behörden das 30-Schild am Eingang von Unterhausen allerdings um einige Dutzend Meter ortseinwärts versetzen ließen, kam bei den Lichtensteinern gar nicht gut an. Mit der Forderung, das Schild wieder an seinen alten Standort zu stellen, gehen sie ins Jahr 2019. Wobei sie noch ein anderes „Straßenproblem“ mit ins nächste Jahr nehmen. Denn die Sperrung der Holzelfinger Steige dauert sehr viel länger als gedacht und wird wohl erst im Frühjahr enden.

Was die Situation auf den Straßen angeht, scheinen die Eninger da schon weitaus zufriedener zu sein. Seit der Scheibengipfeltunnel eröffnet wurde, hat sich der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt deutlich verringert.

Auch sonst hat sich in der Achalmgemeinde viel Zukunftsweisendes getan: Der Gemeinderat hat beschlossen, das Feuerwehrhaus zu sanieren, das Freibad wird Zug um Zug neu gestaltet und die Schillerschule soll zu einem Haus für Familie und Betreuung werden – ein lange geplantes Vorhaben, das jetzt in die Tat umgesetzt wird. Man darf gespannt sein, wie sich die Eninger Großprojekte im Jahr 2019 entwickeln.