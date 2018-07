Diebstahl Zweirad entwendet

Reutlingen / swp

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 8.30 Uhr, ein in der Nördlinger Straße abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Die dunkelblaue Honda AF 32 mit dem Versicherungskennzeichen 511 HNV war am Hinterrad mit einem Schloss gesichert. Die Honda weist eine auffällige Beschädigung am hinteren rechten Blinker auf. Weiter fehlt ein Teil der unteren Verkleidung am Fahrzeug. Hinweise zum Verbleib oder zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Reutlingen-Nord unter (07121) 9661-0 entgegen.