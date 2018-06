Reutlingen Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Reutlingen / swp

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw sind am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 6715 zwischen Mittelstadt und Reicheneck zwei Personen verletzt worden. Kurz vor 15.15 Uhr war eine 18-jährige Fahranfängerin aus Reutlingen mit ihrem VW Golf in Richtung Reicheneck unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte die junge Frau mit einem entgegenkommenden Fiat, an dessen Steuer eine 46-jährige Fahrerin saß. Beide Frauen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden mussten. Die Fiat-Fahrerin musste zuvor von der Feuerwehr aus ihrem demolierten Wagen befreit werden. Die beiden Pkw, an denen Totalschaden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt. Die Kreisstraße war bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.