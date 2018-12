Pfullingen Zwei neue Interpretationen von „K“

Von Evelyn Rupprecht

Es war ein anderer Abschluss als erwartet: Das Kulturwegejahr ist in der vergangenen Woche nicht mit der kabarettistischen Lesung von Klaus Tross zu Ende gegangen – sie musste kurzfristig abgesagt werden–, sondern mit der Übergabe von zwei Kunstwerken, die den Titel der Veranstaltungsreihe symbolisieren. Drei Fadenkünstlerinnen haben das goldene „K“, das für Kultur steht, einmal gestickt und einmal geklöppelt und beide Arbeiten am Freitagnachmittag der Kulturwegekommission überreicht.

Weit über 40 Veranstaltungen fanden heuer zu „K wie Kultur“ statt – darunter auch die, zu der Professor Waltraud Pustal am 8. und 9. September im Rahmen des Landesdenkmaltags eingeladen hatte. Die Landschaftsplanerin, die ihre Büroräume in der „Knappete“, der ehemaligen Fadenfabrik in der Hohe Straße, hat, hatte damals die drei Fadenkünstlerinnen eingeladen. Eine Aktion, die sich Pustal mit Blick auf die einstige Nutzung der Fabrik seit Jahren sehnlich gewünscht hatte. Tatsächlich entstanden an dem Wochenende im September zwei Kunstwerke, die dem Thema „Faden“ alle Ehre machen. Sabine Staudhammer und Paula Nenning stickten ein etwa 80 Zentimeter hohes „K“, Maria Brunner klöppelte den Buchstaben in einem etwas kleineren Format. Fast 500 Besucher konnten ihnen dabei an dem Wochenende in der „Knappete“ zusehen und teilweise auch mitarbeiten. Am vergangenen Freitag sind die drei Frauen, die einer Ravensburger Handarbeitsgruppe angehören, nach Pfullingen zurückgekehrt, um das, was bei ihrem Einsatz in der Fadenfabrik entstanden ist, der Kulturwegekommission und der Stadt zu überreichen.

Felicitas Vogel, Sprecherin der Kommission, war von den Werken mehr als angetan. Das gestickte und das geklöppelte „K“ sollen indes nicht hinter verschlossenen Türen verschwinden, sondern werden bis zum 25. Januar in der Stadtbücherei zu sehen sein. Dort läuft seit kurzem die Kulturwege-Foto-Ausstellung, die noch gut fünf Wochen dauern wird. Was danach mit den beiden Kunstwerken geschieht, ist noch offen. Für die Idee, sie im Rathaus oder gar in seinem Amtszimmer aufzuhängen, konnte sich Bürgermeister Michael Schrenk indes nicht begeistern. Nicht, weil ihm die beiden Arbeiten nicht gefallen würden, „sondern, weil es besser ist, sie öffentlich zu zeigen“, sagt er. Wie Felicitas Vogel war auch Schrenk erfreut über das, was die Pfullinger im Kulturwegejahr alles auf die Beine gestellt haben. „Und was an Interpretationen von K entstanden und dem Ursprungs-K gefolgt ist“. Denn das erste, das goldene „K“ hat der Künstler Patrice Bérard kreiert. Bei der Abschlussveranstaltung durfte es natürlich nicht fehlen.