Pfullingen Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Pfullingen / swp

Zwei junge Frauen haben am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Römerstraße leichte Verletzungen erlitten. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Citroen vermutlich aus Unachtsamkeit kurz nach 16 Uhr auf Höhe der Kurze Straße auf den VW Polo einer 19 Jahre alten Frau auf, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Wagen der Heranwachsenden wurde noch gegen den Toyota eines 60-Jährigen geschoben. Die 19-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.