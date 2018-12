Pfullingen Zwei Baustellen im Endspurt

Von Evelyn Rupprecht

Beim Weihnachtsmarkt ist es augenfällig geworden: Der Passy-Platz ist jetzt zwar begehbar, abgeschlossen sind die Bauarbeiten dort allerdings noch nicht. Die kleine Gebäudelandschaft, deren Form den Gebirgskonturen des Mont-Blanc-Massivs – dort befindet sich die Pfullinger Partnerstadt Passy – nachempfunden ist, ist noch im Werden. Und tatsächlich, erklärt die städtische Pressesprecherin Cornelia Gekeler, fehlt das „Innenleben“ der Häuschen noch. Die „Toilettte für alle“, die auch für Menschen mit Behinderungen gedacht ist, muss noch eingebaut werden und wichtige Elektro-Arbeiten stehen ebenfalls noch aus. Der Sanitärtrakt, an dem später auch Info-Tafeln zu der Partnerstadt, deren Namen der Platz trägt, angebracht werden sollen, ist noch nicht nutzbar und eingezäunt. Dabei hatte man bei der Stadt eigentlich gehofft, dass die Häuschen rechtzeitig zum Weihnachtmarkt fertig werden. Doch zum einen ließ die Sanitär-Ausstattung auf sich warten, zum anderen ist eine Mauer in Richtung DEZ noch in Arbeit.

Mit den Außenanlagen, die den Platz einrahmen, ist derzeit noch ein Landschaftsunternehmen beschäftigt. Bis zum Jahresende, hofft Cornelia Gekeler, könnte der Platz, der seit fast eineinhalb Jahren eine Baustelle ist, komplett fertig sein, passierbar ist er aber schon längerem. Sowohl das DEZ als auch die Stadtbücherei sind vom Marktplatz her erreichbar.

Gut 1,3 Millionen Euro kostet die Neugestaltung des Platzes, beinahe dieselbe Summe müssen die Pfullinger Stadtwerke für die Sanierung der darunter liegenden Tiefgarage ausgeben. Ebenfalls 1,3 Millionen Euro wird die Stadt indes auch für eine weitere Groß- und Dauerbaustelle hinlegen: Die Steige zum Übersberg. Wobei es noch mehr Parallelen zwischen Passy-Platz und Elisenweg gibt. Denn auch an der Zufahrt zum Übersberg wird seit September 2017 gearbeitet und auch sie könnte noch in diesem Jahr wieder freigegeben werden, wenn das Wetter mitspielt.

Nötig geworden war die Sanierung nachdem die Starkregen in den Jahren 2013 und 2016 die Steige an mehreren Stellen zum Rutschen gebracht hatten. Mit insgesamt 70 Bohrpfählen und massiven Kopfbalken mussten unter anderem ein Abschnitt von 60 Metern und einer von 120 Metern Länge komplett neu aufgebaut werden.

Auch die Arbeiten an der Steige sollten eigentlich nach einem Jahr abgeschlossen sein, gestalteten sich dann aber komplexer als gedacht. Jetzt sieht es so aus, als könne die Zufahrt noch in diesem Monat freigegeben werden. Allein die Fahrbahndecke fehlt noch.