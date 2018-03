Doppelkonzert Zwei Bands im Kult’19

Eningen / swp

Das Werner-Dannemann-Trio und Juniique kommen in dieser Woche ins Kult’19. Mit der Rockband Juniique und dem Blues-Rock-Gitarristen Werner Dannemann sind am Freitag, 23. März, ab 20.30 Uhr wieder zwei interessante Bands im Stage Club im Kult’19 in Eningen zu Gast.

Es ist den Veranstaltern wieder gelungen, zwei hochkarätige Bands zu einem Doppelkonzert einzuladen – junge Musiker und erfahrene. Die noch junge Rockband Juniique um Frontfrau Vanessa Kagel kommt bereits zum zweiten Mal ins Kult’19 und wird als Support für Werner Dannemann die Stimmung anheizen. Dannemann kommt im Trio.

Es gibt nur wenige Musiker im süddeutschen Raum, die mit Können, Spielfreude, Charme und Natürlichkeit ihre Musik rüberbringen wie Werner Dannemann – ohne Kluft zwischen Publikum und Künstler, heißt es von Seiten der Veranstalter. Infos gibt’s auch unter kult19-eningen@pro-juventa.de.