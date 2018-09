Ausschuss Zuschuss für Naturfreunde

Eningen / gboe

In der Sitzung des Eninger Verwaltungs- und Finanzausschusses am Donnerstag wurde der Ortsgruppe der Naturfreunde im Jahr 2018 ein Zuschuss von 3500 Euro für die Sanierung der Zimmer des Vereinsheims am Lindenplatz bewilligt.

„Das Vereinsheim wurde in den 1960er Jahren in Eigenleistung errichtet und befindet sich weitestgehend im ursprünglichen Zustand“, berichtete Bürgermeister Alexander Schweizer den Ausschussmitgliedern. Es beinhalte einen verpachteten Gastronomiebetrieb sowie 46 Übernachtungsmöglichkeiten. Zunächst sollen die Zimmer und Schlafräume im Obergeschoss saniert werden. Maler-, Bodenleger- und Fliesenlegerarbeiten sowie die Erneuerung der Beleuchtung, der Matratzen und der Bettenwaren sollen im Herbst von statten gehen und sind mit rund 38 500 Euro veranschlagt.

Die Sanierung der Gastronomieküche steht im Jahr 2019 an. Als Zuschuss der Gemeinde sind im Haushaltsplan dafür 7500 Euro eingeplant.

Rebecca Hummel und Dr. Barbara Dürr waren zwar einverstanden, beantragten jedoch, dass man sich in Zukunft eingehender mit den Vereinsförderrichtlinien befassen solle.