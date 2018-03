Tübingen Zurück zur reinen Kunst

TÜBINGEN / Von Jürgen Spieß

War Kunst je unpolitisch? Nicole Fritz würde diese Frage vermutlich verneinen und doch hat die neue Leiter­in der Tübinger Kunsthalle ganz andere Pläne als ihr Vorgänger Kube Ventura. Sie möchte zurück zur reinen Kunst, zu den ästhetischen Fragestellungen der Gegenwart, die einen gesellschaftspolitischen Hintergrund freilich nicht ganz ausschließt. In der ersten von ihr kuratierten Ausstellung mit dem Titel „Sexy & Cool“ bringt sie Werke von insgesamt 21 Künstlern – 15 davon weiblich – nach Tübingen, die an den Minimalismus der 1960er-Jahre anknüpfen. Die Sichtweise, Minimal Art müsse ohne Emotionen auskommen, möchte Fritz mit dieser Ausstellung überwinden: „Unsere Künstler sind fokussiert auf eine sinnliche und emotionale Erweiterung der Minimal Art“, so Fritz, „es geht ihnen darum, den Kunstraum für den Betrachter erfahrbar zu machen“.

Radikale neuer Werkbegriff

Mit der Minimal Art entwickelten Künstler wie Sol LeWitt und Donald Judd in den 1960er-Jahren zunächst in New York und Los Angeles, später auch in Europa, einen radikal neuen Werkbegriff. In Abgrenzung zum Abstrakten Expressionismus warfen sie das romantisch geprägte Bild des Künstlers, der seiner Gefühlswelt Ausdruck verleihen möchte, über Bord und konzentrierten sich auf eine reduzierte geometrische Formensprache und auf sich selbst verweisende Werke.

Die Arbeit des Künstlers sollte in emotionaler Hinsicht nüchtern und trocken wirken und ohne einen „emotionalen Kick“ auskommen. Im Mittelpunkt dieser Minimal-Art-Pioniere stand nicht das Werk, sondern „der Körper des Betrachters, beziehungsweise die Wahrnehmungsprozesse, die zwischen dem Publikum und den minimalistischen Objekten entstehen“.

Auf diese in der Vergangenheit nicht selten rigoros vorgetragenen Minimal-Strategien reagieren die aus Österreich, Schweiz, Frankreich und Deutschland stammenden Künstler dieser Ausstellung mit subversivem Humor: Der aus Salzburg stammende Kay Walkowiak etwa bricht in seinem Video „Requiem“ mit der Ideologie eines minimalistischen Formprinzips und überlässt dem Skateboarder Kilian Martin seine Minimal-Art-Plastiken, die dieser als Skate-Parcour nutzt. Sylvie Fleury dagegen ergänzt berühmte männliche Minimal-Künstler mit feministischem Sinngehalt, indem sie etwa Models in hohen Schuhen über ein Bodenfeld des Minimal-Pioniers Carl Andre laufen lässt.

Auch Lara Favaretto kombiniert die distanzierte Aura der Minimal Art, indem sie drei „unemotionale“ Würfel mit Konfetti, einem emotional aufgeladenen Material, beklebt und verbindet. Ähnlich verfährt Mariella Mosler, die in aufwendiger Handarbeit ein über den Hauptsaal ausgelegtes minimalistisches Bodenfeld aus glitzerndem, schwarzen Quarzsand realisiert hat.

Minimal Art im wahrsten Sinne des Wortes erscheint bei Beate Terfloth in einem ganz neuen Licht.

Ihre wie von Hand gezeichnet erscheinenden Neonkreise aktualisieren die lineare und geometrische Lichtkunst damit gestisch. Oder das steinerne Eingeweide von Sabine Groß, das sie „Nistplatz“ genannt hat und das Konzept der Ausstellung idealtypisch zum Ausdruck bringt.

Alles in allem zeigt die Ausstellung exemplarisch, wie sich die Minimal Art in den letzten Jahren entwickelt und mit anderen Tendenzen vermischt hat. Sie ist selten verbiestert, nüchtern oder klinisch sauber, dafür emotionaler, geerdeter, feministischer, oft auch ironisch verspielter. Und sie möchte einen Bezug zum jungen Publikum herstellen.

Passend dazu bietet Nicole Fritz jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr Kinderworkshops an, Studenten haben donnerstags freien Eintritt und Schüler bis 18 Jahren kommen sogar jeden Tag umsonst rein.