Stadtgespräch Ralph Bausinger über das, was kommendes Jahr ansteht Zur Urne gerufen

Reutlingen / Ralph Bausinger

Niemand kann sagen, was das kommende Jahr bringen wird. Mit einer Ausnahme: Die Bürger der Achalmstadt sind 2019 gleich mehrfach aufgerufen, wählen zu gehen. Zunächst geht es darum, am 3. (und eventuell 24.) Februar den Nachfolger oder die Nachfolgerin der scheidenden Oberbürgermeisterin Barbara Bosch zu bestimmen. Am 26. Mai stehen dann die Kommunal- und Europawahlen an. Und wer weiß: Vielleicht bricht ja in diesem Jahr noch die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD in Berlin auseinander, so dass ein neuer Bundestag gewählt werden muss. Aber das ist derzeit reine Spekulation.

Keine Spekulation ist, dass der Kampf um den OB-Sessel in den nächsten Tagen richtig an Fahrt aufnehmen wird. Während der von der CDU unterstützte Dr. Christian Schneider derzeit eine kleine Wahlkampfpause einlegt, um sich für die kommenden Wochen zu stärken, ist Thomas Keck, dem die SPD beisteht, am heutigen Samstagnachmittag in der Ortsmitte von Rommelsbach unterwegs. City Holmberg war gestern nicht zu erreichen.

Dr. Carl-Gustav Kalbfell will am 4. Januar voll loslegen. Der von der FDP unterstützte Sozialbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen hat vor, binnen acht Tagen mit 15 „feurigen Bürgertreffs“ in allen Stadtteilen und der Innenstadt präsent zu sein. Seit gestern wird auch sein Flyer mit dem Titel „Reutlinger Perspektiven“ verteilt. Schöne Fotos zeigen den 41-Jährigen unter anderem beim Einkaufsbummel mit seiner Frau Camilla in der Wilhelmstraße, auf einem Kinderspielplatz, vor dem Rathaus oder auf einer Baustelle. Auf einer Antwortkarte können Bürger mitteilen, was ihnen wichtig ist: Das Antwortspektrum reicht von „wirklicher Bürgerbeteiligung“ bis zu „Hilfe für Verein und Ehrenamt“.

Übrigens: Aus dem Bewerberquartett ist jetzt ein Quintett geworden. Kurz vor Weihnachten hat der 59-jährige parteilose Künstler Andreas F. Wallenwein seine Bewerbung um die Bosch-Nachfolge auf dem Rathaus abgegeben. Die erforderlichen 150 Unterschriften von Unterstützern hat er allerdings (Stand gestern) noch nicht beigebracht. Spätestens am Montag, 7. Januar, werden wir wissen, wie viele Bewerber auf dem Stimmzettel stehen werden.