Prall gefüllt wird die Geburtstagsspielzeit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen zum 75-jährigen Bestehen. Viele Klassik-Stars sind mit dabei.

Cornelius Grube, Intendant der Württembergischen Philharmonie, und Chefdirigent Fawzi Haimor (er hat bekanntlich vorzeitig bis 2024 verlängert) dürfen stolz sein auf die Erfolge der vergangenen Jahre – und auf das gemeinsam mit Dramaturgin Stephanie Eberhardt vorgelegte Programm für die Spielzeit „NeunzehnZwanzig“. Das Jahr 2020 bringt gleich mehrere Jubiläen mit sich: 75 Jahre WPR, 250 Jahre Beethoven, und der Beethoven-Altersgenosse Hölderlin wird auch mitbedacht.

Die WPR vor Ort

In den Kriegsruinen hat Hans Grischkat 1945 mit dem „Städtischen Symphonie-Orchester Reutlingen“ die Basis für die spätere Philharmonie gelegt. Diese bezieht sich nicht nur mit einem Sonder-Logo, sondern auch in ihren Programmen auf diese Gründung und ihre besondere Rolle für die Einwohner der Stadt. So gehen Instrumentalensembles in einer neuen Reihe „WPR vor Ort“ in die Bezirke und führen – beispielsweise – mit Kollegen aus Szolnok Mendelssohns Oktett auf.

Zudem sind sommerliche Freiluft-Serenaden geplant, die unter anderem das Programm des Jahres 1945 aufgreifen.

Beethovens Neunte

Der Festakt findet dann am 12. Januar 2020 mit dem Neujahrskonzert statt. Hier werden Beethovens neunte Sinfonie und ein neu komponiertes Gegenstück des syrisch-amerikanischen Komponisten Kareem Roustom einen würdigen Rahmen bilden. Der mit Chefdirigent Fawzi Haimor befreundete Roustom wurde übrigens zum „Composer in Residence“ der WPR ernannt; seine frisch komponierte Musik wird des öfteren zu hören sein, etwa als Uraufführung eines Klarinettenkonzerts beim 1. Sinfoniekonzert am 16. September.

Neben den Jubiläums-Highlights werden die bisherigen Formate weitergeführt und neue entwickelt. Die Sinfoniekonzerte locken erneut mit außergewöhnlichen Programmen, internationalen Solisten, renommierten Gastdirigenten und früheren Chefdirigenten, etwa Roberto Paternostro, (Gastdirigenten kommen bis 2021), auch eine Visualisierung wird einbezogen.

Die Kaleidoskop-Konzerte bieten wieder ein buntes Spektrum von Stilen und Formaten, das spezielle Projekte mit Live-Orchestermusik verbindet: einen Film von Buster Keaton, weihnachtlichen A-Capella-Gesang, ein perfektes Beatles-Imitat, Tangos aus Finnland und anderswoher, zu Fasching ein Gerard-Hoffnung-Konzert, „Hildegard lernt fliegen“ und zum Schluss eine Tonfilmschlager-Revue.

Auswärtsauftritte der WPR

Nicht zu vergessen sind die Auswärts-Auftritte der WPR: beim Festival von Besançon, erneut beim Wiener Musikverein, in Karlsruhe, Baden-Baden, Dortmund, Zürich und Mailand. Geplant ist auch ein Auftritt im legendären Amsterdamer Concertgebouw.

Neu ist neben „WPR vor Ort“ das vielbeachtete „Netzwerk Orchester“ mit Begegnungs-Livestreams in Orte ohne Konzertsaal; fast neu die öffentliche Orchesterprobe, sie wird nach ihrem ersten Erfolg in der Kulturnacht wieder aufgegriffen.

An blutige Anfänger richtet sich „Mein erstes Mal“, ein kostenloser Konzertgänger-Workshop eigens für Neu-Interessenten. Als einziges Orchester des Landes wird die Württembergische Philharmonie Reutlingen übrigens im Februar das Hölderlin-Jahr eröffnen.

