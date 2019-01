Reutlingen Zukunftsprojekte für die Stadt

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Die Stadt treibt ihren Ausbau zu einem stärkeren Gewerbe- und Wirtschaftsstandort weiter voran. Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend, einen städtebaulichen Rahmenplan für das Gebiet „RT unlimited“ zu entwickeln. Das Industriegebiet Laisen wird in die Planungen miteinbezogen. Zur Umsetzung greift die Stadt erstmals auf ein sogenanntes kooperatives Wettbewerbsverfahren zurück. Neben der IHK können sich potenzielle Investoren bereits in der Planungsphase miteinbringen.

„RT unlimited“, wie das ehemalige Willi-Betz-Areal jetzt offiziell genannt wird, ist eines der letzten freien Industriegebiete in der Metropolregion Stuttgart. „Das ist eine große Chance für uns, dort Arbeitsplätze von Betrieben mit zukunftsfähiger Ausrichtung anzusiedeln“, sagte Oberbürgermeisterin Barbara Bosch.

Wichtig für Stadtentwicklung

Alle Fraktionen tragen das beschlossene Vorgehen mit. Schließlich handle es sich, wie Gabriele Janz sagte, um ein „sehr wichtiges Gebiet für die zukünftige Stadtentwicklung“. Gut sei auch, lobte die Fraktionssprecherin der Grünen, dass die Wirtschaft in die Planungen eingebunden werde.

Sebastian Weigle sprach den „erheblichen Parkdruck“ im Gebiet an. Der SPD-Stadtrat forderte die Planer auf, den Individualverkehr nicht in den Überlegungen zu vernachlässigen, auch wenn die neue Linie 7 über den Heilbrunnen die ÖPNV-Anbindung des Gebiets verbessere.

Die Verkehrsbeziehungen gut zu regeln, ist auch für Jürgen Fuchs entscheidend. „Wir müssen die Bevölkerung möglichst frühzeitig einbeziehen, sonst bekommen wir ein Pulverfass“, warnte der FWV-Fraktionsvorsitzende. Schließlich handle es sich um ein „höchst sensibles, dicht bebautes Gebiet“.

Für Andreas vom Scheidt ist „RT unlimited“ mit „Sicherheit eines jener Zukunftsprojekte, die wir in der Stadt voranbringen müssen“. Reutlingen müsse sich den Anforderungen der sich ansiedelnden Betriebe stellen. „Die Ernte wird erst in vielen Jahren kommen“, warb der CDU-Stadtrat für Geduld.

Für Prof. Jürgen Straub bietet „RT unlimited“ eine Riesenchance für die Stadt. Stadtverwaltung und Gemeinderat sollten sich, so der WiR-Fraktionschef, vor Beginn des Wettbewerbsverfahrens darüber klar sein, was man dort haben wolle. Rüdiger Weckmann sieht im Projekt Chancen, aber auch Risiken für die Stadt. Der Stadtrat der Linken Liste regte an, nicht nur Vertreter der IHK, sondern auch der Gewerkschaften zum Wettbewerbsverfahren einzuladen.

Oberbürgermeisterin Barbara Bosch teilte Straubs Befürchtung nicht. Die Stadt wisse, was sie wolle: „Wir wollen das Areal zu einer Keimzelle für Digitalisierung und Industrie 4.0 ausbauen“, sagte sie und verwies auf den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates aus dem Jahr 2017. Wie vom Scheidt ist sie überzeugt, dass es sich lohnt, „einen langen Atem zu haben und einen langen Weg zu gehen“.

Bosch bekundet Interesse

Ebenfalls einstimmig fasste das Gremium den Aufstellungsbeschluss „Auchtertstraße, Flurstück 3176“ im Gewerbegebiet Mark West. Auf Antrag des Eigentümers, der Fiedler Gewerbeimmobilien GmbH, soll das Grundstück, wo früher der Praktiker-Markt stand und das bislang als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel ausgewiesen war, in ein Gewerbegebiet umgewidmet werden.

Ende 2013 hatte die Baumarktkette Insolvenz angemeldet und den Standort an der Auchtert­straße aufgegeben. 2015 wurde das Gebäude abgerissen, seither liegt das 2,4 Hektar große Grundstück brach. Dass sich lange Zeit nichts getan hatte, hängt auch mit den fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten in Richtung „Eichenwäldle“ zusammen.

Mit der jetzt in Angriff genommenen Umwidmung startet ein neuer Anlauf. Dieser stehe im Einklang mit den städtischen Planungszielen und sei auch ein „besonderer Baustein“ der Gewerbeflächenoffensive, sagte Stefan Dvorak, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Aufgrund der hohen Nachfrage nach gewerblichen Flächen möchte die Stadt laut Dvorak das Areal für Produktions-, Dienstleistungs- oder Logistiknutzung reaktivieren.

Die Firma Bosch habe, so steht es in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, Interesse bekundet, dort die Werklogistik von mehreren Standorten zusammenzuführen. „Das ist ein Ausbau und eine Stärkung des Standorts Reutlingen“, sagte der Stadtentwickler. Die Stadtverwaltung verspricht sich davon auch eine Reduzierung des Shuttleverkehrs um 30 Prozent.

Derart konkrete Planungen wollte Kirsten Dohmeyer gestern noch nicht bestätigen. „Wir stehen ganz am Anfang. Aber es handelt sich um ein wirklich gut gelegenes Gelände“, sagte die Bosch-Sprecherin auf Nachfrage.

Alle Fraktionen begrüßten das Vorhaben: Erich Fritz (FWV) sprach von einem „Glücksfall“ für die Stadt, sein Kollege, SPD-Stadtrat Thomas Keck gar von einer „fünffachen Win-win-Stituation“. Sein Fazit: „Einfach super. Besser kann man’s nicht machen.“